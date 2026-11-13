Agências do Trabalhador do DF abrem 805 vagas de emprego

Entre os destaques do dia, o maior salário é de R$ 2,5 mil (mais benefícios) - (crédito: Reprodução de TV)

As agências do trabalhador do Distrito Federal ofertam, nesta sexta-feira (13/11), 805 vagas de emprego distribuídas em diversas áreas de atuação. As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e atendem tanto profissionais experientes quanto candidatos em busca do primeiro emprego.

Entre os destaques do dia, o maior salário é de R$ 2,5 mil (mais benefícios) para o cargo de supervisor de produção na indústria alimentícia, com quatro postos abertos na Asa Sul. A função com o maior volume de contratações é a de operador de caixa, que reúne 197 vagas e remuneração de até R$ 1,7 mil, além de benefícios.

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Os interessados podem se candidatar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O cadastro realizado permanece ativo no sistema para o cruzamento de dados em seleções futuras.

Empresários e empreendedores que buscam divulgar vagas ou utilizar a estrutura física das unidades para realizar entrevistas podem se cadastrar presencialmente, por e-mail ou por meio do Canal do Empregador.