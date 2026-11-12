Eixão no DF: opções de lazer e passeios gratuitos no fim de semana

Todos os domingos e feriados, das 6h às 18h, o Eixo Rodoviário de Brasília suspende a circulação de veículos motorizados para receber pedestres e ciclistas. A via expressa liga o Plano Piloto de ponta a ponta e se transforma no Eixão do Lazer, um dos principais pontos de convivência gratuita da capital federal.
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A iniciativa devolve a cidade aos moradores e cria um ambiente tranquilo para passeios em família. Em uma metrópole planejada para automóveis, o fechamento da pista reduz os riscos de atropelamentos e acidentes, abrindo catorze quilômetros de asfalto livre para atividades recreativas e esportivas.
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Esportes e mobilidade sobre rodas
A estrutura ampla e o pavimento regular atraem quem busca saúde e bem-estar ao ar livre. O espaço atende diferentes ritmos e níveis de condicionamento físico:
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praticantes de corrida e caminhada que utilizam a extensão linear para treinos de longa distância;
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ciclistas iniciantes e experientes que pedalam com tranquilidade nas faixas centrais;
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crianças e jovens com patins, skates e patinetes aproveitando as descidas suaves da pista;
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grupos de ioga, fitdance e treinamento funcional que ocupam os canteiros arborizados ao lado do asfalto.
Cultura, feiras e gastronomia ao ar livre
O Eixão do Lazer reúne opções culturais espontâneas e pontos de alimentação espalhados pelas asas Sul e Norte. O público aproveita o dia com diversas atrações:
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rodas de chorinho, samba e apresentações de artistas independentes em tendas improvisadas;
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feirantes locais que vendem peças de vestuário, artesanato e plantas ornamentais;
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paradas gastronômicas com pastel de feira, bolos, água de coco, caldo de cana e lanches artesanais;
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gramados amplos sob a sombra das árvores, perfeitos para piqueniques e descanso coletivo;
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espaço aberto para tutores passearem com seus cães em um clima de integração e socialização.
Recomendações para curtir o dia com segurança
O clima característico do cerrado exige planejamento prévio para aproveitar o dia sem contratempos. Algumas medidas simples protegem o bem-estar de todos:
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aplique protetor solar, use óculos escuros e boné para se proteger do sol forte;
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carregue garrafas térmicas com água mineral para manter a hidratação constante ao longo do trajeto;
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mantenha animais na coleira e recolha os dejetos para preservar a limpeza dos espaços comuns;
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oriente as crianças a permanecerem nas faixas laterais para evitar colisões com bicicletas velozes;
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respeite o fluxo dos outros usuários, mantendo sempre a direita ao caminhar em ritmo lento.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.