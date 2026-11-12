Eixão no DF: opções de lazer e passeios gratuitos no fim de semana

O Eixão do Lazer em Brasília atrai famílias e praticantes de atividades físicas aos domingos e feriados - (crédito: Reprodução/Instagram @eixaodolazer)

Todos os domingos e feriados, das 6h às 18h, o Eixo Rodoviário de Brasília suspende a circulação de veículos motorizados para receber pedestres e ciclistas. A via expressa liga o Plano Piloto de ponta a ponta e se transforma no Eixão do Lazer, um dos principais pontos de convivência gratuita da capital federal.

A iniciativa devolve a cidade aos moradores e cria um ambiente tranquilo para passeios em família. Em uma metrópole planejada para automóveis, o fechamento da pista reduz os riscos de atropelamentos e acidentes, abrindo catorze quilômetros de asfalto livre para atividades recreativas e esportivas.

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Esportes e mobilidade sobre rodas

A estrutura ampla e o pavimento regular atraem quem busca saúde e bem-estar ao ar livre. O espaço atende diferentes ritmos e níveis de condicionamento físico:

praticantes de corrida e caminhada que utilizam a extensão linear para treinos de longa distância;

ciclistas iniciantes e experientes que pedalam com tranquilidade nas faixas centrais;

crianças e jovens com patins, skates e patinetes aproveitando as descidas suaves da pista;

grupos de ioga, fitdance e treinamento funcional que ocupam os canteiros arborizados ao lado do asfalto.

Cultura, feiras e gastronomia ao ar livre

O Eixão do Lazer reúne opções culturais espontâneas e pontos de alimentação espalhados pelas asas Sul e Norte. O público aproveita o dia com diversas atrações:

rodas de chorinho, samba e apresentações de artistas independentes em tendas improvisadas;

feirantes locais que vendem peças de vestuário, artesanato e plantas ornamentais;

paradas gastronômicas com pastel de feira, bolos, água de coco, caldo de cana e lanches artesanais;

gramados amplos sob a sombra das árvores, perfeitos para piqueniques e descanso coletivo;

espaço aberto para tutores passearem com seus cães em um clima de integração e socialização.

Recomendações para curtir o dia com segurança

O clima característico do cerrado exige planejamento prévio para aproveitar o dia sem contratempos. Algumas medidas simples protegem o bem-estar de todos:

aplique protetor solar, use óculos escuros e boné para se proteger do sol forte;

carregue garrafas térmicas com água mineral para manter a hidratação constante ao longo do trajeto;

mantenha animais na coleira e recolha os dejetos para preservar a limpeza dos espaços comuns;

oriente as crianças a permanecerem nas faixas laterais para evitar colisões com bicicletas velozes;

respeite o fluxo dos outros usuários, mantendo sempre a direita ao caminhar em ritmo lento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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