Batida entre dois veículos deixam duas pessoas feridas em Brazlândia - (crédito: Rprodução/CBMDF)

Uma colisão entre dois Ford EcoSport, um vermelho e outro prata, deixou duas pessoas feridas, no Setor Tradicional de Brazlândia. A batida ocorreu na Quadra 11 e mobilizou equipes de socorro até o local.

Os dois feridos receberam atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nesta quinta-feira (12/11), e foram encaminhados a um hospital após avaliação e regulação médica. Segundo a corporação, ambos estavam conscientes e orientados no momento do transporte. Os demais ocupantes dos veículos também foram avaliados, mas não precisaram ser levados a uma unidade de saúde.

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A ocorrência foi registrada às 21h28, e três viaturas dos bombeiros participaram do atendimento, que exigiu a interdição total da via para o trabalho das equipes e a segurança no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela área.

Não há informações sobre as causas da colisão.