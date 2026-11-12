Homem é preso após esfaquear segurança do metrô na Rodoviária

O agressor, a vítima e uma testemunha foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após atacar um segurança do metrô a facadas, na Estação Central da Plataforma Rodoviária do Plano Piloto. A vítima sobreviveu sem ferimentos graves graças ao colete balístico, que absorveu os golpes e chegou a quebrar a lâmina da arma.

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A confusão teve início por volta das 11h30, desta quinta-feira (12/11), quando o vigilante orientou o suspeito, que está em situação de rua, sobre a proibição de entrar na estação com um cachorro sem coleira. Contrariado com a advertência, o agressor passou a ameaçar o funcionário e, no momento em que o agente tentou contê-lo, sacou uma faca do bolso e desferiu diversos golpes contra o tronco da vítima.

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Equipes da Base Móvel do 6º Batalhão da Polícia Militar (PMDF) foram acionadas e encontraram o autor bastante exaltado no local, sendo necessário o uso de algemas para imobilizá-lo. Aos militares, o homem confessou que tinha a intenção de matar o segurança. O agressor, a vítima e uma testemunha foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Setor de Grandes Áreas Norte). O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio, ameaça e desacato, enquanto a faca danificada e o colete do vigilante foram apreendidos para perícia.