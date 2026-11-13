Sesc-DF abre Festival Consciência Negra com mais de 20 atrações

O Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) realiza, entre os dias 12 e 26 de novembro, o Festival Consciência Negra. O evento reúne mais de 20 atividades gratuitas — ou mediante doação de alimentos — divididas entre música, teatro, dança, cinema, literatura e artes visuais, ocupando quatro espaços culturais da instituição na capital.

Entre os principais nomes da agenda está o rapper paulistano Rincon Sapiência, que sobe ao palco do Teatro Newton Rossi, em Ceilândia, em 20 de novembro, às 20h. Conhecido por mesclar ritmos afro-brasileiros à música urbana contemporânea, o artista lidera uma programação que também inclui grafite, moda, dança e debates sobre relações raciais no local entre os dias 19 e 21.

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No sábado (21/11), a partir das 13h30, o espaço recebe oficinas e demonstrações de moda afro, tranças e pintura corporal, seguidas pela apresentação do Maracatu Dandaluna (14h), a peça Como Não Ser Racista (16h) e o lançamento do livro Para Não Chorar (17h30), ambos da atriz e dramaturga Cris Sobral.

Para acompanhar as atrações no Teatro Newton Rossi, o público deve retirar os ingressos na bilheteria com duas horas de antecedência, sujeitos à lotação de 400 lugares. A entrada é validada mediante a entrega de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao programa Sesc Mesa Brasil.

No Plano Piloto, o Teatro Ary Barroso, no Sesc Estação 504 Sul, será ocupado pelo Coletivo Superjazz nos dias 20, 21 e 22 de novembro, sempre a partir das 18h. Com 22 anos de atuação, o grupo promove o diálogo entre o jazz e vertentes como rap, funk, dub e música eletrônica, começando pela Batalha de Jazz na sexta-feira (20/11), que integra MCs, DJs, músicos e grafiteiros.

A agenda na 504 Sul segue no sábado (21/11) com a Rádio Superjazz, dedicada à discotecagem em vinil e ao especial As Guitarras no Jazz, com Marlene Souza Lima e Wanderson Bomfim. O encerramento no domingo (22) reúne J.G. Joshua, Ricelly Lopez, Paulo Black, Kaleb Mesmo e os DJs Dudão, Kashuu e Sartô. Paralelamente, a galeria da unidade exibe até 4 de dezembro a mostra gratuita As Cores Sincopadas e a Sinfonia Visual no Jazz, de Luiza Azam (Arts Maza), das 8h às 18h.

As artes cênicas também ganham espaço no Teatro Paulo Autran, em Taguatinga, nos dias 18 e 19 de novembro, às 20h, com a comédia dramática O Começo do Fim. Escrita por Denise Crispun e estrelada por Isabel Fillardis, a montagem aborda racismo estrutural, relações inter-raciais, saúde mental e guarda compartilhada, com classificação indicativa de 12 anos e retirada de ingressos uma hora antes, mediante doação de 1 quilo de alimento.

Encerrando o circuito teatral no dia 26 de novembro, das 15h às 16h, a Companhia Afro Contemporânea Corpus Entre Mundos apresenta o espetáculo Corpos em Quilombo no mesmo palco em Taguatinga. Inspirada na história de Zumbi e Dandara dos Palmares, a montagem tem classificação livre, entrada franca e reservas antecipadas disponíveis pela plataforma Sympla.