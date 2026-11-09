Atletas de projeto do Sesc-DF são convocados para seleções de natação e de vôlei

Correio Braziliense

O programa estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para as seletivas do Sesc OlÃ­mpico 2027 nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e nataÃ§Ã£o. - (crédito: JosÃ© AndrÃ©/Sesc-DF)

Dois atletas integrados ao projeto Sesc Olímpico alcançaram marcas expressivas em suas carreiras ao serem convocados para representar o país em competições.

Na natação, Pedro Lucas Brito de Oliveira, garantiu vaga na Seleção Brasileira Escolar. O nadador irá participar dos Jogos Sul-Americanos Escolares, marcados para a primeira semana de dezembro em Guayaquil, no Equador. A vaga foi conquistada após o atleta se destacar nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em Brasília, onde conquistou uma medalha de ouro e duas de prata.

Samira Bertelle Melo, que atua como ponteira, foi convocada pela Federação de Voleibol do Distrito Federal para compor a Seleção do DF sub-15. Integrante do Sesc Olímpico desde o início deste ano, a jovem se destacou após temporada consistente da equipe local, que acumulou apenas duas derrotas no ano.

O programa está com inscrições abertas para as seletivas do Sesc Olímpico 2027 nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e natação. As avaliações ocorrem ao longo de novembro e as inscrições, gratuitas, devem ser feitas pelo site https://sescdf.com.br/w/inscri%C3%A7%C3%B5es-abertas-para-as-seletivas-do-sesc-ol%C3%ADmpico-2027