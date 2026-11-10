Taguatinga confirma presença no Candangão 2027 após indício de desistência

Após índicios de desistência publicados pelo Correio, o Taguatinga compareceu ao Conselho Arbitral do Campeonato Candango de 2027 nesta terça-feira (10/11) e, com isso, confirmou, por hora, a presença no torneio distrital na próxima temporada. O presidente da equipe, Edmilson Marçal esteve na reunião, debateu sobre o regulamento da competição e garantiu a intenção de manter a participação da Águia.

O Taguatinga foi o vice-campeão da Série B do Candangão nesta temporada e garantiu vaga na elite do distrital. Entretanto, a equipe sofre com problemas financeiros para garantir a montagem de um elenco competitivo e a participação no torneio no início de 2027 era incerta. Marçal estima a quantia de R$ 150 mil como recurso mínimo para viabilizar a disputa.

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“Nós ainda estamos correndo atrás de recursos. A coisa está complicada. Tem, inclusive, a possibilidade de a gente desistir por falta de recurso. Estou vendo umas últimas duas tratativas, mas pelo que eu vi, não vai entrar dinheiro. Sem recurso, pode ser pior entrar”, disse o presidente da equipe ao Correio, na última segunda-feira (9/11).

Entretanto, mesmo com a incerteza, o Taguatinga esteve no Conselho Arbitral e segue como uma das 10 equipes participantes do Candangão em 2027. Edmilson Marçal confirmou ao Correio a presença da equipe na próxima edição da elite local, mesmo reforçando a dificuldade de angariar a verba para a competição.

“Nossa presença está confirmada. A partir de agora, qualquer desistência nos renderia punições pesadas, mas decidimos continuar diante de algumas perspectivas de financiamento que estão surgindo, mesmo que não tenha nada concreto”, confirmou o presidente do Taguatinga. Se a equipe abdicar do Candangão, é rebaixada, impedida de disputar a competição por duas temporadas e paga multa. Se a opção por não disputar for anunciada depois da divulgação da tabela, a elite será disputado por nove clubes e a FFDF aplicaria W.O. em cada uma das nove partidas do TEC.

O pentatacampeão candango inicia a temporada no campeonato distrital diante do Capital fora de casa, na data-base de 9 ou 10 de janeiro. Edmilson Marçal pontua que ,mesmo com as dificuldades, a equipe entra no torneio com expectativa de ser campeã. “A expectativa é sempre boa. Mesmo atuando com atletas mais novos, nosso objetivo é buscar o título, essa sempre será nossa meta. Sabemos que a dificuldade é muito maior, mas nosso trabalho é sério e visamos sempre o melhor resultado”, prospectou.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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