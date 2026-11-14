Simas: cultura popular é resistência às mazelas sociais do Brasil

No Podcast do Correio de ontem, o convidado Luiz Antônio Simas foi entrevistado pelos jornalistas Nahima Maciel e Roberto Fonseca. O historiador, pesquisador e escritor lançou o livro Tantas Marias: Nossa Senhora na cultura popular, no Buteco do Encontro, na 206 Norte. Luiz Antônio Simas discute em entrevista o conceito de brasilidade, apontando que a cultura popular, manifestada em botequins, festas, sambas e religiosidades, funciona como uma resistência contra as mazelas sociais e a exclusão histórica do país. Luiz também compartilhou um pouco sobre o lançamento do livro Tantas Marias, que explora a figura de Nossa Senhora na cultura popular brasileira.

Segundo pesquisa, 82% dos brasileiros concordam que a cerveja ajuda a compartilhar momentos. O que hoje a universidade ainda não sabe sobre os botecos brasileiros que ajudaram a formar a nossa identidade?

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A cultura de botequim começa a se disseminar na virada do século 19 para o século 20, a princípio no Rio de Janeiro, mas se espalha pelo país. O botequim é oriundo das antigas boticas portuguesas. A hipótese mais provável para o nome "botequim" é o diminutivo de botica (butiquinha), que deu origem aos botequins. Foi um espaço de construção de sociabilidade urbana da classe trabalhadora. Isso tem tudo a ver com a história de um país — sobretudo na República — que não teve um projeto de inclusão formal no exercício da cidadania. A cidadania formal não fez parte do ideário republicano. O Brasil é um país projetado dentro de uma lógica de exclusão. Você vai construindo suas relações, sociabilidades e instâncias comunitárias de vida a partir da rua, e o botequim faz parte desse processo. Eu costumo definir o botequim como uma espécie de Ágora brasileira. A Ágora ateniense era o espaço de construção de cidadania e pertencimento, onde se debatia a cidade, a política e o cotidiano. O botequim é uma Ágora. Quando trabalhamos com história ou na academia, essa construção de sociabilidades urbanas fala muito sobre o Brasil — não só sobre o que ele tem de bom, mas também sobre suas mazelas. Tem gente com amizades sólidas de bar que nunca frequentou a casa do outro. Tenho amigos íntimos que nem sei onde moram, mas sei qual botequim frequenta. A cultura cervejeira e do balcão faz parte dessa construção de sociabilidade.

Queria que você falasse um pouco do livro Tantas Marias e de como Nossa Senhora aparece no meio da cultura popular, manifestações e festas brasileiras.

É curioso: estamos falando de cerveja e sociabilidade, e eu tenho livros sobre cerveja, botequim, futebol, carnaval, São Jorge, Macumba e agora estou lançando um sobre Nossa Senhora na cultura popular. Desde garoto tenho o hábito de, quando acho que estou dominando um tema, buscar algo completamente distinto. Mas há outro detalhe: diante de um país excludente, concentrador de renda e aniquilador de corpos e saberes não brancos, o meu estudo foca no contraponto. Como, diante de um projeto de horror e morte, construímos sentidos de beleza e vida? Aí entram o bar, o futebol, o carnaval, a cerveja e a Maria. A Maria que estudo nesse livro não é a dos Evangelhos (embora fale deles) nem a dos altares, mas a Maria da cultura popular: a Maria presente no Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, a quem João Grilo recorre para se livrar do inferno. A Maria das escolas de samba, padroeira da Portela (Nossa Senhora da Conceição). A Maria do futebol: a camisa azul da Seleção Brasileira na Copa de 58 virou "manto sagrado" por causa da cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. A Maria da roda de samba, com Jorge Aragão solando a Ave Maria de Gounod. A Maria dos terreiros: no Rio, Seu Sete da Lira, um Exu importantíssimo para a Umbanda, se dizia devoto da Virgem Maria e afirmava ser católico. É um estudo sobre a Maria do povo e a cultura popular brasileira, que tem Nossa Senhora como referência.

O que faz o brasileiro ser brasileiro? Símbolos como o futebol definem nossa identidade?

Acho complicado singularizar a identidade. Quando fui a Luanda, em Angola, me senti em casa de formas que não me senti em certos lugares do Brasil, pois a cultura carioca é estruturada a partir dos povos Bantu. O Brasil não tem identidade fixa. Nossa única construção bacana é pela alteridade e pluralidade. Não podemos querer que o Pará ou Macapá sigam o modelo do Rio ou de São Paulo. Em Brasília, por exemplo, a identidade é a própria pluralidade de acolher gente de todos os cantos. O carnaval e o futebol são construções de identidade, mas plurais. O carnaval do Rio é diferente do da Bahia, de Minas ou do Rio Grande do Sul. Brasília hoje reconstrói seu carnaval de rua com fanfarras. Na filosofia Bantu de encruzilhada, diz-se que um mais um é igual a quatro: você, a outra pessoa, você alterado por ela e ela alterada por você. Essa pluralidade me fascina no bar, no futebol e nas escolas de samba, e não podemos perdê-la.

Assista à entrevista completa:

