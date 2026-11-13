CLDF evacua prédio em cinco minutos durante simulado de incêndio

Segundo o diretor da Polícia Legislativa, Luiz Alberto, o exercício foi repetido pelo segundo ano consecutivo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Cerca de 500 servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) participaram, nesta sexta-feira (13/11), de um simulado de evacuação em caso de incêndio. Com apoio do Corpo de Bombeiros (CBMDF), a atividade mobilizou equipes de segurança e brigadistas e resultou na retirada de todas as pessoas do prédio em aproximadamente cinco minutos. O exercício foi realizado para preparar os funcionários para situações reais de emergência.

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A simulação começou com o acionamento das sirenes de alerta. Em seguida, equipes percorreram os corredores para orientar os servidores a deixarem as dependências da Casa e seguirem até o ponto de encontro, localizado entre o Eixo Monumental e a CLDF. A atividade simulou um incêndio no primeiro andar, próximo a uma das escada e à sala ocupada pela Polícia Legislativa.

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Segundo o diretor da Polícia Legislativa, Luiz Alberto, o exercício foi repetido pelo segundo ano consecutivo e tem como principal objetivo familiarizar os servidores com os procedimentos de segurança. "Esse ano a evacuação foi muito rápida. Em aproximadamente cinco minutos, conseguimos evacuar todo o prédio", afirmou.

A estrutura da CLDF conta com cinco andares, duas garagens e um térreo superior. De acordo com Luiz Alberto, todos os servidores que estavam no local foram retirados durante a atividade. "Esse exercício é muito importante, porque treina os servidores e os prepara para que, num caso de incêndio real, estejam preparados para agir e evacuar o prédio o mais rápido possível", destacou.











O Corpo de Bombeiros atuou no combate ao incêndio simulado e no resgate de vítimas fictícias. O primeiro-sargento Fábio Ometto, do CBMDF, explicou que a brigada da Câmara ficou responsável pela evacuação geral. "Nós viemos em apoio à brigada e à segurança da Câmara Legislativa, fazer simulado que acontece pelo menos uma vez ao ano. Eles treinam e repetem esses mecanismos para que, caso aconteça de fato um incidente, possam se direcionar aos locais de saída que já foram previamente definidos", explicou.

Na avaliação do militar, a atividade deste ano apresentou avanços em relação à edição anterior, especialmente na organização e na integração entre as equipes. "Acho que a organização desse ano foi maior em termos de proporção. A simulação dos ferimentos também foi mais real. Foi mais coordenada a ação dos bombeiros com o pessoal da brigada", avaliou.

O primeiro-sargento também alertou que os ocupantes devem tratar os exercícios como se fossem emergências reais. "Se você está fazendo alguma coisa realmente importante no momento ou está atendendo uma ligação, tem que ser deixada de lado. Tem que ser abandonado, principalmente o celular, que hoje é um vício crônico. Às vezes, os pertences pessoais têm que ficar no local e a pessoa deve seguir as rotas que os brigadistas estão orientando", recomendou.

A previsão é que novos exercícios menores sejam realizados ao longo do próximo ano, além de uma simulação de maior proporção no fim de 2027. Para Metto, a participação de autoridades e demais ocupantes do prédio também é fundamental, já que uma emergência pode ocorrer independentemente de quem esteja presente.