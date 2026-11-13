Samambaia recebe serviços gratuitos do Na Hora neste sábado (14/11)

O Na Hora Mais Perto do Cidadão tem como objetivo aproximar os serviços públicos da população, especialmente de quem enfrenta dificuldades de deslocamento ou de acesso aos atendimentos presenciais tradicionais - (crédito: Divulgação)

Átila Lustosa*

Moradores de Samambaia terão acesso a serviços de diferentes áreas do Governo do Distrito Federal (GDF) sem precisar sair da região. Neste sábado (14/11), a Escola Classe 831 recebe a 141ª edição do Na Hora Mais Perto do Cidadão, iniciativa coordenada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF).

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A ação integra a programação do The Street Store DF e será realizada das 9h às 16h, na QR 831, conjunto 01, lote 01. A estrutura vai reunir equipes de órgãos públicos para oferecer atendimentos e orientações à população em um único endereço.

A lista de participantes reúne instituições que atuam nas áreas de assistência social, infraestrutura, transporte, habitação e defesa do consumidor. Estarão presentes a Caesb, a Secretaria de Desenvolvimento Pessoal (Sedes-DF), o BRB mobilidade, o DER-DF, a Neoenergia, a Secretaria de Economia (Seec-DF), o Detran-DF e o Procon-DF.

Também participam a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a Defensoria Pública da União (DPU), a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab-DF), por meio do programa Morar Bem. A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) também vai oferecer atendimento por meio de uma unidade móvel.

As equipes da Sedes-DF e da Neoenergia vão atender até as 13h. Já a Polícia Civil vai oferecer serviço para agendamento. Os demais órgãos seguem até as 16h.

*Com informações da Agência Brasília