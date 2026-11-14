Corpo do militar Luiz Andre Minuzzi será velado hoje (14/11) em Brasília

O tenente-coronel da cavalaria do Exército Brasileiro Luiz Andre Barbosa Minuzzi morreu na noite de quinta-feira, aos 45 anos, em Foz do Iguaçu (PR). A despedida em Brasília será hoje, com velório às 13h30 e sepultamento às 16h, na capela 05 do cemitério Campo da Esperança, da Asa Sul. Até o fechamento desta edição, não havia a confirmação da causa da morte.

Luiz Andre nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seguiu os passos do pai e se alistou no Exército aos 17 anos. O cunhado de Andre, Leonardo Moisés, comentou sobre o início da carreira. "Ele optou pela cavalaria por ser apaixonado por cavalos e pelo serviço militar."

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Além de militar, ele era formado em direito. Segundo o cunhado, Andre estava se preparando para exercer a profissão após aposentar-se. "Ele tinha muitos planos para a advocacia depois de ir para a reserva. Estava estudando e fazendo mestrado na FGV para complementar o ensino", acrescentou.

Muito emocionado, Leonardo comentou que o cunhado era uma pessoa amorosa e fazia amigos por onde passava. "Ele era um grande amigo, um grande cunhado e sempre estava disposto a ajudar quando precisávamos dele. Era um grande homem", disse.

Luiz Andre deixa dois filhos e a esposa, Carine. Familiares e amigos destacaram que o militar era um ótimo pai e uma pessoa muito ligada à família. A irmã de Luiz, Flávia Munizzi Moisés, de 50 anos, reforçou o perfil familiar do irmão. "Conforme a gente foi crescendo, fomos ficando mais próximos. Ele sempre me protegia e eu cuidava dele também. Éramos muito ferozes em relação a isso. Eu não permitia que ninguém falasse mal dele", contou.

Flávia lembrou que uma das prioridades do irmão era cuidar dos pais. "Nosso pai está passando por uma situação delicada de saúde e ele sempre estava em cima, cuidando dos nosso pais, ligando para combinar as visitas no hospital", disse.

Para Flávia, perder o único irmão vai deixar um buraco muito difícil de fechar. "Ele é o melhor irmão do mundo. Vai ser muito difícil lidar com a falta que ele já está fazendo", afirmou emocionada.

Amigos

Eduardo Soeiro, amigo de longa data, avalia que a partida de Andre representa o rompimento de um laço familiar. "A sensação era que nossas famílias se completavam". E recordou momentos marcantes da amizade. "Eu aprendi muita coisa com ele, mesmo sendo mais velho. O jeito que ele tratava a família, o amor que ele tinha, eu incorporei para mim. Ele me ensinou muito", revelou.

Emocionado, o amigo disse que os dois compartilhavam interesses e que sempre estavam juntos confraternizando. "Eu sou apaixonado por gastronomia e ele era fanático por tecno. Eu ía para a casa dele para cozinhar para as nossas famílias enquanto trocávamos ideias sobre esses assuntos", relatou. "Era um baita pai, um baita amigo. Não há ninguém que tenha algo de ruim para falar dele", detalhou o amigo.

Com o passar do tempo, a amizade evoluiu. As taças de vinho deram espaço para os halteres da academia. "Depois que a gente resolveu mudar um pouco de vida, depois de velho, com a questão do treino, a gente também compartilhava esses assuntos", relatou. O amigo também contou que poderia passar o tempo que fosse longe de Andre, que a ligação iria continuar a mesma.

Tomado pela emoção de perder um "irmão", Eduardo chegou a sentir um mal-estar. "Eu fui ao pronto-socorro de tanta dor no peito. Quando relatei ao médico, ele entendeu o que estava acontecendo e me deu um calmante. A sensação é de que eu estava perdendo um irmão mesmo", declarou.

Rodrigo Dupont, irmão da viúva, conheceu o cunhado em 2004. "Na minha festa de aniversário de 17 anos, minha irmã avisou que ia trazer o namorado para nos conhecer e que ele estava levando um presente. Mas quando ele chegou, não tinha levado nada e eu pensei 'cadê o meu presente?'", lembrou

Um ano depois, o presente apareceu com a confirmação de que Andre era a pessoa ideal para a irmã de Dupont. "No ano seguinte, ele me entregou uma vodka que ele tinha comprado para o meu aniversário. Ele é tão certinho, tão consciente, que não me deu quando eu fiz 17 para respeitar minha idade", comentou.

Ainda no aniversário, a família o recepcionou com muita alegria. "Ele é muito alto. Brincamos muito com ele sobre isso. Nos abraçamos muito", disse Dupont. A relação de Andre com a família da esposa sempre foi de muita amizade e amor. "Ele e meu pai sempre almoçaram juntos. Teremos que ter muita força para suprir a saudade que esse baita cara vai deixar", acrescentou.



