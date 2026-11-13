A cidade do Outlet faz 68 anos com turismo náutico e indústria

Rua comercial em Alexânia, cidade goiana que completa 68 anos, mostra o cotidiano e o desenvolvimento local. - (crédito: Wikimedia Commons)

Neste sábado (14/11), Alexânia completa 68 anos de emancipação política. O município goiano fica situado no Entorno do Distrito Federal, às margens da BR-060, rota que interliga o eixo formado por Brasília, Anápolis e Goiânia.

Com área territorial de 847,893 km² e altitude próxima a 1.100 metros, a localidade apresenta clima tropical de altitude. A população alexaniense varia entre 27 mil e 28,3 mil habitantes, segundo dados do IBGE. O território faz limite com Santo Antônio do Descoberto, Luziânia, Silvânia, Abadiânia e Corumbá de Goiás.

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Origem ligada à capital federal

A história da cidade se conecta diretamente à construção de Brasília. O povoamento começou em abril de 1957, impulsionado pelo fluxo migratório e pela demanda comercial da nova capital. Para fixar moradores, o projeto distribuiu lotes residenciais gratuitos com prazo definido para obras.

A emancipação ocorreu em 14 de novembro de 1958, por meio da Lei Estadual nº 2.115, desmembrando a área de Corumbá de Goiás. A sede inicial ficava no povoado de Olhos D'Água, nome original do município.

Em 1961, a sede foi transferida para os povoados de Alexânia e Nova Flórida. Em 14 de novembro de 1963, a Lei Estadual nº 4.919 oficializou o nome Alexânia, em homenagem ao fundador Alex Abdallah.

Transformação econômica e turismo

A produção rural sustentou o início do município, abastecendo a capital federal recém-inaugurada com alimentos. Com o passar do tempo, a economia local diversificou as atividades com a chegada de indústrias, comércio e serviços voltados ao lazer.

A instalação de uma fábrica de cerveja em 2003, pertencente hoje ao grupo Heineken, impulsionou a criação do Distrito Industrial de Alexânia (DIAL).

O turismo ganhou força com a inauguração da Usina Hidrelétrica Corumbá IV, em 2006. O reservatório transformou a região em polo para pesca, condomínios náuticos e atividades aquáticas.

A infraestrutura de compras e hotelaria atrai visitantes de todo o Centro-Oeste por meio de atrações variadas:

o Outlet Premium Brasília, centro comercial inaugurado em 2012;

os complexos de hotelaria e resorts, representados por redes como a Tauá;

o distrito histórico de Olhos D'Água, polo cultural tradicional pelo artesanato e feiras culturais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.