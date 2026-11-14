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Professor é detido por suspeita de importunação sexual, em Ceilândia

Vitima de 17 anos registrou ocorrência em delegacia. Junto com ela, outros estudantes relataram situações que aumentam suspeitas contra professor de 53 anos

Caso registrado combate importunação sexual no DF - (crédito: Geovana Albuquerque/ Agência Brasília)
Caso registrado combate importunação sexual no DF - (crédito: Geovana Albuquerque/ Agência Brasília)


Autuado com base no artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual, um professor de Ceilândia foi detido na manhã de sexta (13/11). Houve flagrante por policiais militares do Batalhão de Policiamento Escolar (BPESC) e ele foi preso, suspeito de praticar importunação sexual contra uma aluna de 17 anos, em um colégio cívico-militar.

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A estudante do segundo ano do Ensino Médio, após os primeiros procedimentos policiais, foi orientada, e acompanhada por duas testemunhas, na condição de vítima, seguiu para delegacia a fim de registrar ocorrência. Tudo ocorreu por volta das 8h30.

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Durante o atendimento na delegacia, mais estudantes chegaram ao local para reforçar, sob tutela de responsáveis, relatos de situações semelhantes envolvendo o mesmo professor. Tudo foi registrado para avanços nas apurações. O professor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II e seguiu para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II.

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Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 29 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 14/11/2026 10:23 / atualizado em 14/11/2026 10:24
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