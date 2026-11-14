Professor é detido por suspeita de importunação sexual, em Ceilândia



Autuado com base no artigo 215-A do Código Penal, que trata do crime de importunação sexual, um professor de Ceilândia foi detido na manhã de sexta (13/11). Houve flagrante por policiais militares do Batalhão de Policiamento Escolar (BPESC) e ele foi preso, suspeito de praticar importunação sexual contra uma aluna de 17 anos, em um colégio cívico-militar.

A estudante do segundo ano do Ensino Médio, após os primeiros procedimentos policiais, foi orientada, e acompanhada por duas testemunhas, na condição de vítima, seguiu para delegacia a fim de registrar ocorrência. Tudo ocorreu por volta das 8h30.

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Durante o atendimento na delegacia, mais estudantes chegaram ao local para reforçar, sob tutela de responsáveis, relatos de situações semelhantes envolvendo o mesmo professor. Tudo foi registrado para avanços nas apurações. O professor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II e seguiu para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II.