Brasil joga mal, perde para o Japão por 3 x 2 e Ancelotti é expulso

Novo papelão do Brasil em campo. Neste sábado, 14/11, a Seleção enfrentou o Japão em amistoso no Estádio Nacional de Singapura e perdeu por 3 a 2. A Seleção começou muito mal, errando em todos os setores, e antes dos 20 minutos já perdia por 2 a 0, gols de Kubo e Nakamura. Vini Jr., em lampejos individuais, conseguiu fazer dois gols, empatando a partida. No fim, Sakamoto fez o gol da vitória.
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O jogo foi marcado pelas muitas reclamações do Brasil com a arbitragem. Ancelotti irritou-se no lance do primeiro gol e reclamou demais no intervalo. No fim, revoltou-se no lance do terceiro gol japonês, irado com uma falta em João Gomes não marcada no início da jogada. Por isso, acabou expulso por reclamação, assim como Raphinha. Mas a verdade é que o Brasil mereceu perder. Esta foi a segunda derrota para o Japão nos últimos três jogos, todos com os Canarinhos comandados por Ancelotti.
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O Brasil ainda fará mais uma partida nesta Data FIFA. Será na terça-feira, 17, mais uma vez no Estádio Nacional de Singapura, contra a seleção local.
Japão faz 2 x 0 em ritmo de treino
O Brasil mostrou grande displicência nos primeiros minutos. Pouco produtivo no ataque, com Vini Jr. facilmente marcado e Raphinha apagado, o time ainda teve uma falta de encaixe no meio de campo, com o estreante André perdido e Andrey e Bruno Guimarães ineficazes. Para piorar, a defesa era um queijo suíço, principalmente pela esquerda, com o lateral Carlos Augusto fora de posição. Para completar, Jair era lento na marcação. E foi assim que, antes dos 20 minutos, o Japão já vencia por 2 a 0 e tinha perdido um gol feito.
O primeiro gol saiu aos 14 minutos; foi um erro da marcação no meio de campo, que deixou o Japão fazer um lançamento para Kubo, que invadiu pela esquerda nas costas de Carlos Augusto e chutou na saída de Morisco. Aos 18, novo cochilo da zaga na marcação, com Jair sendo facilmente ultrapassado em velocidade por Maeda, que entrou na área e chutou para defesa parcial de Morisco. Na sobra, o mesmo Maeda chutou com cavadinha e a bola saiu raspando a trave direita do goleiro do Coritiba.
Mas aos 20 veio um gol que ilustrou uma infantilidade defensiva incrível. Nakano ganhou da marcação de Carlos Augusto e cruzaou [ou cruzou]. A zaga não marcava nenhum dos jogadores do Japão. Um deles foi Nakamura. Quem deveria estar em cima era o lateral-direito Wesley. Não estava. Assim, Nakamura, jogador do Lyon-FRA, bateu e fez 2 a 0, correndo para comemorar com a torcida.
Brasil acorda. Belo gol de Vini Jr
Somente aí o Brasil começou a fazer alguma coisa. Raphinha por pouco não fez um gol olímpico: o goleiro Suzuki salvou. E começou alguma pressão na saída de bola, com Vini Jr. começando a aparecer. Aos 31, uma grande chance em troca de passes, com Vini Jr. lançando Estevão que, livre, chutou para ótima defesa de Suzuki. Contudo, aos 32, praticamente na sequência do lance, Doan, caindo pela direita do ataque, recebeu e mandou de fora da área. Um chute no ângulo de Suzuki. Um belo gol.
Aos 45, quase o empate quando André em sua primeira grande jogada, recuperou a bola partiu pelo meio, chutando de fora da área para defesa muito arrojada de Suzuki. Ao menos o Brasil acordou após os péssimos 20 minutos iniciais e mostrou um futebol mais convincente na metade final da etapa.
Vini deixa tudo igual
O segundo tempo apresentou o Japão buscando jogar no controle da bola, mas menos intenso. O Brasil, por sua vez, demorava para mostrar algum perigo no ataque. Teve uma boa chance quando Andrey Lopes encontrou Raphinha na área e o goleiro Suzuki fez boa defesa.
Mas, tirando esse lance, apenas aos 28 minutos rolou um grande lance. E que pintura. O Japão já tinha mudado meio time e cedia espaços para os Canarinhos. Felizmente para o Brasil, após escanteio curto à esquerda, Vini Jr. recebeu, cortou da esquerda para o meio e chutou da entrada da área entre dois marcados. A bola bateu nas duas traves de Suzuki antes de entrar. Vini, vivendo de lampejos, mostrou que é diferenciado, fazendo dois gols.
Aos 35, Endrick, que entrara louco antes, recebeu de fora da área e mandou uma bomba no travessão japonês.
Japão 3 x 2. Ancelotti e Raphinha expulsos
No fim, com as seleções descaracterizadas pelas muitas substituições, o Brasil levou o terceiro gol. João Gomes, em lance no qual sofreu falta clara, perdeu a bola, e a conclusão do lance foi um chute certeiro de Sakamoto para fazer 3 a 2. A reclamação foi geral e resultou em expulsões de Ancelotti e Raphinha (o atacante já havia saído e foi expulso do banco). Fim de jogo. Mais um vexame.
JAPÃO 3×2 BRASIL
Amistoso Internacional
Data: 14/11/2026
Local: Estádio Nacional, Singapura (SIN)
Gols: Kubo, 14’/1ºT (1-0); Nakamura, 18’/1ºT (2-0); Vini Jr, 32’/1’ºT (2-1); Vini Jr, 28’/2ºT (2-2); Sakamoto, 45’/2ºT (3-2)
JAPÃO: Suzuki; Seko, Mashida (Itakura, 40’/2ºT) e Ito (Suzuki, 40’/2ºT); Nakano (Sugawara, 17’/2ºT), Kamada (Minamino, 27’/2ºT0, Tanaka (Kodai Sano, 40’/2ºT) e Doan (Sakamoto, 27’/2ºT); Nakamura (J. Ito 27’/2ºT), Kubo (Kaishu Sano, 17’/2ºT) e Maeda (Ogawa, 27’/2ºT). Técnico: Hajime Moriyasu.
BRASIL: Pedro Morisco; Wesley (Vanderson, 33’/2ºT), Jair (Jonathan Jesus, 12’/2ºT), Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Andrey Santos (João Gomes, 33’/2ºT), Bruno Guimarães e André Luiz (Marlon Gomes, 12’/2ºT); Estêvão (Alisson Santana, 12’/2ºT), Raphinha (Endrick, 25’/2ºT) e Vini Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.
Árbitro: Jansen Foo Chuan Hui (SiN)
Auxiliares: Ashokra Jeevaraja e Muhammad Juffri (Ambos de Singapura)
VAR: Shadiq Al-Hussain (SIN)
Cartões amarelos: Endrivk, Vini Jr (BRA)
Cartões Vermelhos: Carlo Ancelotti, e Raphinha (BRA, ambos aos 46’/2ºT)
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