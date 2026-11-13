Nations League: novos técnicos das potências mostram senso de urgência

A pressa é inimiga da perfeição, ensina o ditado. Na Nations League, cinco treinadores de seleções tradicionais parecem dispostos a relativizar a máxima. Recém-chegados aos cargos, Roberto Mancini, Xavi Hernández, Jorge Jesus, Zinedine Zidane e Mark van Bommel encontraram agenda sem espaço para longas adaptações. Partidas oficiais em sequência, pontos em disputa e cobrança imediata. O senso de urgência virou parte do trabalho.

O relógio ajuda a dimensionar o desafio. Lá se vão 127 dias desde o anúncio da contratação de Jorge Jesus por Portugal. Mark van Bommel soma 112 desde a nomeação na Bélgica. Mancini e Zidane contabilizavam 108, enquanto Xavi tinha apenas 93 à frente da Holanda.

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A contagem do Correio Braziliense considera o anúncio oficial, não dias efetivos de treinamento. Van Bommel assumiu oficialmente em 15 de agosto. Mancini, embora anunciado em julho, comandou o primeiro treinamento na nova passagem pela Itália em 21 de setembro. A margem para preparação, portanto, varia entre os projetos.

O italiano conhece bem o ambiente da Squadra Azzurra. Campeão da Euro-2021, voltou ao comando da seleção com a missão de recuperar o protagonismo. A campanha na Nations League começou com uma derrota para a Bélgica, mas ganhou consistência. A vitória por 3 x 1 sobre a França, em 12 de novembro, colocou a Itália na liderança do Grupo A1, com 10 pontos em cinco partidas. A equipe divide a pontuação com os franceses, mas leva vantagem no saldo de gols.

Na Holanda, Xavi encontrou uma seleção com tradição ofensiva e expectativa por um futebol de protagonismo. O ex-comandante do Barcelona assumiu em agosto e apresenta resultados expressivos. A goleada por 7 x 0 sobre a Grécia, nesta sexta-feira, colocou a equipe na liderança isolada do Grupo A2, com 11 pontos em cinco jogos. Tijjani Reijnders marcou três vezes, em uma atuação coletiva capaz de alimentar a confiança no projeto.

Jorge Jesus não precisou de muito tempo para apresentar resultados. Anunciado em julho, o português assumiu a seleção lusitana depois da saída de Roberto Martínez. Portugal venceu os quatro primeiros compromissos na Nations League e alcançou 12 pontos. A quinta partida será contra a Dinamarca. O treinador conseguiu transformar expectativa em competitividade, mesmo sem dispor de uma longa preparação internacional.

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Na França, Zidane vive um cenário um pouco diferente. A chegada do ex-técnico do Real Madrid despertou enorme expectativa, mas a derrota por 3 x 1 para a Itália interrompeu a invencibilidade. Os franceses permanecem com 10 pontos e ocupam a segunda posição do Grupo A1. Um empate contra a Turquia, no domingo, garante a classificação às quartas de final. O primeiro tropeço expôs dificuldades, mas não comprometeu o objetivo imediato.

A Bélgica completa o quinteto. Mark van Bommel encontrou uma seleção pressionada por resultados e precisou administrar altos e baixos. A vitória por 2 x 1 sobre a Turquia, em 12 de novembro, manteve os belgas vivos na disputa por uma das duas vagas do Grupo A1. Com nove pontos em cinco partidas, a equipe ocupa a terceira posição, apenas um atrás de Itália e França. O confronto direto com os italianos neste domingo será decisivo.

Senso de urgência

O recorte oferece uma reflexão interessante sobre a profissão. Não significa defender resultados instantâneos nem ignorar a necessidade de treinamento. Construir uma equipe competitiva continua exigindo conhecimento, repetição e confiança. A diferença está na capacidade de acelerar etapas sem sacrificar a organização.

Em seleções nacionais, o desafio ganha contornos particulares. Os treinadores trabalham com jogadores espalhados por diferentes países, convivem com períodos curtos de concentração e precisam aproveitar cada convocação. Não existe a rotina diária de um clube, tampouco a possibilidade de corrigir um problema na manhã seguinte a uma partida.

Cinco trajetórias, diferentes estágios de consolidação e uma constatação: o tempo continua valioso, mas não pode servir de esconderijo para quem tem a responsabilidade de entregar resultados. Alguns treinadores precisam de meses para apresentar uma identidade. Outros começam a desenhá-la enquanto a competição está em andamento.

Na Nations League, a pressa pode ser amiga da perfeição. O mérito está em transformar o senso de urgência em decisões acertadas, sem confundir velocidade com improvisação.

Performance desde que assumiram o cargo

Jorge Jesus (Portugal)

Tempo no cargo: 127 dias

Campanha: 12 pontos em 4 jogos

Xavi Hernández (Holanda)

Tempo no cargo: 93 dias

Campanha: 11 pontos em 5 jogos

Roberto Mancini (Itália)

Tempo no cargo: 108 dias

Campanha: 10 pontos em 5 jogos

Zinedine Zidane (França)

Tempo no cargo: 108 dias

10 pontos em 5 jogos

Mark van Bommel (Bélgica)

Tempo no cargo: 112 dias

Campanha: 9 pontos em 5 jogos