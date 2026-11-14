Batida entre carro e caminhão deixa motorista ferido em Brazlândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h17 e encaminhou três viaturas para atender à ocorrência - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O motorista de um carro de passeio ficou ferido após uma colisão com um caminhão na manhã deste sábado (14/11), no Núcleo Rural Curralinho, em Brazlândia. A vítima foi socorrido consciente e orientado e encaminhado a um hospital da região. O condutor do caminhão também recebeu atendimento, mas não precisou ser levado à unidade de saúde.





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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h17 e encaminhou três viaturas para atender à ocorrência. No local, as equipes de socorro realizaram o gerenciamento de riscos e prestaram os primeiros socorros às vítimas. O motorista do carro foi estabilizado antes do transporte hospitalar.

A dinâmica da colisão não foi informada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também esteve no local e ficou responsável pelas providências cabíveis.