Morre Luiz Andre Barbosa Minuzzi, Tenente-coronel do Exército, aos 45 anos

O Tenente-coronel da cavalaria do Exército Brasileiro Luiz Andre Barbosa Minuzzi morreu na noite de quinta-feira, aos 45 anos, em Foz do Iguaçu (PR). A despedida em Brasília será no próximo sábado (14/11), com velório marcado para as 13h30 e sepultamento às 16h, na capela 05 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Até o fechamento desta edição não havia confirmação da causa da morte.

Luiz Andre nasceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seguiu os passos do pai e se alistou no Exército aos 17 anos. O cunhado de Andre, Leonardo Moisés, comentou sobre o início da carreira. "Ele optou pela cavalaria por ser apaixonado por cavalos e pelo serviço militar", comentou.

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Além de militar, ele era formado em direito. Segundo o cunhado, Andre estava se preparando para exercer a profissão depois que entrasse na reserva. "Ele tinha muitos planos para a advocacia depois de ir para a reserva. Estava estudando e fazendo mestrado na FGV para complementar o ensino", acrescentou.

Luiz Andre deixa dois filhos e a esposa. Familiares e amigos também disseram que o militar era um ótimo pai e uma pessoa muito ligada à família. Ainda consternada pela perda do irmão, Flávia Munizzi Moisés, de 50 anos, disse que "perder o único irmão vai deixar um buraco muito difícil de fechar. Ele é o melhor irmão do mundo. Vai ser muito difícil lidar com a falta que ele já está fazendo", afirmou emocionada.

Dividindo uma vida ao lado do militar, ela conta que uma das prioridades do irmão era cuidar dos pais. “Ele era muito dedicado à família. Nosso pai está passando por uma situação delicada de saúde e ele sempre estava em cima, cuidando dos nosso pais, ligando para combinar as visitas no hospital”, disse.

Ainda consternada pela perda do irmão, Flávia definiu que “já está sentindo falta”. Para ela, perder o único irmão vai deixar um buraco muito difícil de fechar. “Ele é o melhor irmão do mundo. Vai ser muito difícil lidar com a falta que ele já está fazendo”, afirmou emocionada.