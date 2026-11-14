Carro capota após ser fechado e bate em poste na via Estádio

Carro capota após ser fechado por outro veículo e bate em poste na via Estádio - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um carro capotou e atingiu um poste após o motorista ser fechado por outro veículo, na manhã deste sábado (14/11), na QNL 14, em Taguatinga, nas proximidades da estação Centro Metropolitano. Com o impacto, o automóvel tombou no canteiro da via.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h43 e encaminhou três viaturas para atender à ocorrência. No local, os militares encontraram o automotivo tombado, com o condutor ainda no interior, e o outro veículo com duas ocupantes. As equipes isolaram a área, estabilizaram o carro capotado e sinalizaram parcialmente uma das faixas da via.

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O motorista do carro tombado estava consciente e orientado. Após avaliação e atendimento dos socorristas, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar, após regulação médica. As duas mulheres que estavam no outro carro não precisaram de transporte pelo CBMDF e foram levadas por familiares, a pedido delas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Neoenergia também foram acionadas para atender à ocorrência.