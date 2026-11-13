Rappers do DF receberão homenagem na IV Semana Distrital do Hip Hop

A 4° Semana do Hip Hop irá homenagear os rappers Riva Alíbi, Duck Jay e GOG - (crédito: Divulgação)

De 16 a 18 de novembro, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) irá receber a 4ª Semana Distrital do Hip Hop. A programação do evento conta com a entrega de títulos de Cidadão Benemérito de Brasília aos rappers GOG e Duckjay. Além disso, também será realizada uma audiência pública para debater o projeto de lei para mudar o nome da praça da estação de metrô Ceilândia Centro para Praça do Hip Hop Rivas Álibi, em homenagem a Rivas Alves, rapper e grafiteiro que morreu em junho deste ano.

A audiência pública irá abrir os eventos da Semana da Hip Hop na próxima segunda-feira (16/11). A proposta, também de Max Maciel, pretende homenagear Rivas Alves, rapper, grafiteiro e militante cultural que dedicou mais de quatro décadas ao movimento, contribuindo para o fortalecimento do rap, do grafite e de outras expressões da cultura urbana.

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Na terça-feira (17/11), será realizada a Sessão Solene para a entrega do Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao rapper, compositor e produtor musical Duckjay, fundador do grupo Tribo da Periferia, às 19h. Segundo Max Maciel, a homenagem busca dar reconhecimento à trajetória do cantor nascido em Planaltina e considerado um dos precursores do Hip Hop no Brasil e às suas relevantes contribuições para a cultura do Distrito Federal.

Finalizando a semana em homenagem ao Hip Hop, na quarta-feira (18/11), também às 19h, acontece outra sessão solene com a entrega do Título de Cidadão Benemérito de Brasília ao rapper GOG. A homenagem acontece para homenagear a atuação por mais de quatro décadas de carreira, onde destacou-se por suas composições de forte compromisso social, que abordam o racismo, a desigualdade e a realidade das periferias.

A Semana Distrital do Hip Hop acontece neste 2023, quando a Lei n° 7.274, de autoria do Deputado Distrital Max Maciel (Psol). “É sempre muito importante e gratificante ver o Hip Hop ser celebrado dentro da CLDF. É uma maneira de ver o povo ocupando e se apropriando desse espaço que pertence à população do DF.”, afirmou o deputado. A lei reconhece o Hip Hop como patrimônio cultural imaterial do DF.

Serviço:

Segunda-feira, 16/11:

19h: Audiência Pública para debater o Projeto de Lei nº 2.510/2026 e consultar a população sobre a alteração da denominação da atual Praça do Metrô de Ceilândia para Praça do Hip Hop Rivas Álibi

Local: Sala de Comissões Deputado Juarezão, CLDF

Terça-feira, 17/11:

19h Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Benemérito ao Rapper Duckjay

Local: Plenário da CLDF

Quarta-feira, 18/11:



19h Sessão Solene de Entrega de Título de Cidadão Benemérito ao Rapper GOG

Local: Plenário da CLDF