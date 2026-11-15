Chuva forte derruba muro de condomínio no Jardim Botânico neste domingo

Parte do muro de um condomínio na Avenida do Sol, no Jardim Botânico, caiu após fortes chuvas atingirem a região, na tarde deste domingo (15/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência. Veja:

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Para manter a segurança dos motoristas e pedestres, a área onde o muro desabou foi isolada e parte da via atingida foi interditada. Não houve relato de vítimas, apenas danos materiais.

O CBMDF orienta a população os cuidados durante e após períodos de chuva intensa:

Evite atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. A água pode esconder buracos, bueiros abertos, obstáculos e outros riscos, além de apresentar correnteza capaz de arrastar pessoas e veículos.

Não tente atravessar pontos de alagamento com veículos. Caso a água comece a subir, pare o veículo em local seguro, desde que seja possível fazê-lo sem colocar a vida em risco.

Mantenha distância de árvores, postes e estruturas que apresentem sinais de instabilidade, especialmente durante ventos fortes. Não tente realizar cortes ou podas por conta própria.

Ao identificar fios elétricos caídos ou em contato com árvores, água ou estruturas metálicas, não se aproxime e não toque em nenhum objeto que possa estar energizado. Mantenha outras pessoas afastadas e acione a concessionária de energia e o CBMDF, quando houver situação de emergência.

Em caso de destelhamento ou danos estruturais, deixe o imóvel se houver risco à segurança e não retorne até que o local esteja seguro.

Durante tempestades, evite permanecer em áreas abertas, próximas a árvores isoladas, postes, estruturas metálicas ou locais sujeitos a alagamentos.

Em situações de emergência, a população deve acionar o CBMDF pelo telefone 193 e informar com precisão o endereço e os riscos identificados.

Previsão do tempo

Apesar de não estar sobre nenhum aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os próximos dias é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital federal.