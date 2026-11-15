Chuva forte derruba muro de condomínio no Jardim Botânico neste domingo

Parte do muro de um condomínio na Avenida do Sol, no Jardim Botânico, caiu após fortes chuvas atingirem a região, na tarde deste domingo (15/11). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e mobilizou duas viaturas para a ocorrência. Veja:
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Para manter a segurança dos motoristas e pedestres, a área onde o muro desabou foi isolada e parte da via atingida foi interditada. Não houve relato de vítimas, apenas danos materiais.
O CBMDF orienta a população os cuidados durante e após períodos de chuva intensa:
- Evite atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. A água pode esconder buracos, bueiros abertos, obstáculos e outros riscos, além de apresentar correnteza capaz de arrastar pessoas e veículos.
- Não tente atravessar pontos de alagamento com veículos. Caso a água comece a subir, pare o veículo em local seguro, desde que seja possível fazê-lo sem colocar a vida em risco.
- Mantenha distância de árvores, postes e estruturas que apresentem sinais de instabilidade, especialmente durante ventos fortes. Não tente realizar cortes ou podas por conta própria.
- Ao identificar fios elétricos caídos ou em contato com árvores, água ou estruturas metálicas, não se aproxime e não toque em nenhum objeto que possa estar energizado. Mantenha outras pessoas afastadas e acione a concessionária de energia e o CBMDF, quando houver situação de emergência.
- Em caso de destelhamento ou danos estruturais, deixe o imóvel se houver risco à segurança e não retorne até que o local esteja seguro.
- Durante tempestades, evite permanecer em áreas abertas, próximas a árvores isoladas, postes, estruturas metálicas ou locais sujeitos a alagamentos.
Em situações de emergência, a população deve acionar o CBMDF pelo telefone 193 e informar com precisão o endereço e os riscos identificados.
Previsão do tempo
Apesar de não estar sobre nenhum aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para os próximos dias é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital federal.