Bombeiros atenderam 32 ocorrências de chuva no DF nesse sábado (14/11)

CBMDF registra 32 ocorrências relacionadas à chuva neste sábado (14) - (crédito: Cedido ao Correio)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesse sábado (14/11), 32 ocorrências relacionadas à chuva, envolvendo alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e enxurradas por toda a região da capital federal. Segundo a corporação, a região administrativa mais afetada foi Ceilândia, com 16 ocorrências registradas.

Com o grande volume de acionamentos, equipes de áreas com menor demanda foram deslocados para o atendimento de ocorrências. As ações foram administradas pela Central de Operações do CBMDF (COCB). Apesar das ocorrências, não houveram vítimas.

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O CBMDF orienta a população os cuidados durante e após períodos de chuva intensa:

Evite atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. A água pode esconder buracos, bueiros abertos, obstáculos e outros riscos, além de apresentar correnteza capaz de arrastar pessoas e veículos.

Não tente atravessar pontos de alagamento com veículos. Caso a água comece a subir, pare o veículo em local seguro, desde que seja possível fazê-lo sem colocar a vida em risco.

Mantenha distância de árvores, postes e estruturas que apresentem sinais de instabilidade, especialmente durante ventos fortes. Não tente realizar cortes ou podas por conta própria.

Ao identificar fios elétricos caídos ou em contato com árvores, água ou estruturas metálicas, não se aproxime e não toque em nenhum objeto que possa estar energizado. Mantenha outras pessoas afastadas e acione a concessionária de energia e o CBMDF, quando houver situação de emergência.

Em caso de destelhamento ou danos estruturais, deixe o imóvel se houver risco à segurança e não retorne até que o local esteja seguro.

Durante tempestades, evite permanecer em áreas abertas, próximas a árvores isoladas, postes, estruturas metálicas ou locais sujeitos a alagamentos.

Em situações de emergência, a população deve acionar o CBMDF pelo telefone 193 e informar com precisão o endereço e os riscos identificados.