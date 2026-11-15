Bombeiros atenderam 32 ocorrências de chuva no DF nesse sábado (14/11)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, nesse sábado (14/11), 32 ocorrências relacionadas à chuva, envolvendo alagamentos, queda de árvores, destelhamentos e enxurradas por toda a região da capital federal. Segundo a corporação, a região administrativa mais afetada foi Ceilândia, com 16 ocorrências registradas.
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Com o grande volume de acionamentos, equipes de áreas com menor demanda foram deslocados para o atendimento de ocorrências. As ações foram administradas pela Central de Operações do CBMDF (COCB). Apesar das ocorrências, não houveram vítimas.
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O CBMDF orienta a população os cuidados durante e após períodos de chuva intensa:
- Evite atravessar áreas alagadas, seja a pé ou de veículo. A água pode esconder buracos, bueiros abertos, obstáculos e outros riscos, além de apresentar correnteza capaz de arrastar pessoas e veículos.
- Não tente atravessar pontos de alagamento com veículos. Caso a água comece a subir, pare o veículo em local seguro, desde que seja possível fazê-lo sem colocar a vida em risco.
- Mantenha distância de árvores, postes e estruturas que apresentem sinais de instabilidade, especialmente durante ventos fortes. Não tente realizar cortes ou podas por conta própria.
- Ao identificar fios elétricos caídos ou em contato com árvores, água ou estruturas metálicas, não se aproxime e não toque em nenhum objeto que possa estar energizado. Mantenha outras pessoas afastadas e acione a concessionária de energia e o CBMDF, quando houver situação de emergência.
- Em caso de destelhamento ou danos estruturais, deixe o imóvel se houver risco à segurança e não retorne até que o local esteja seguro.
- Durante tempestades, evite permanecer em áreas abertas, próximas a árvores isoladas, postes, estruturas metálicas ou locais sujeitos a alagamentos.
Em situações de emergência, a população deve acionar o CBMDF pelo telefone 193 e informar com precisão o endereço e os riscos identificados.