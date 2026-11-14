Celina diz que licitação de obras no Pôr do Sol e Sol Nascente será mantida

Celina Leão diz que licitação de obras no Pôr do Sol e Sol Nascente serão mantidas - (crédito: George Gianni / Agência Brasília)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou, neste sábado (14/11), que dará continuidade à licitação das obras do Trecho 3, na região do Pôr do Sol/Sol Nascente. A declaração, publicada nas redes sociais, foi feita após a revogação das licitações ser publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na edição de sexta-feira (13/11). Segundo o documento, a decisão foi motivada por “ajuste da planilha orçamentária e a eficientização dos empenhos e assunção de obrigações financeiras, ficando a demanda passível de reavaliação em momento oportuno”.

Na publicação, Celina afirmou que a revogação foi um erro e reforçou o compromisso com a execução das obras na região. “Nós mantivemos a licitação que vai nos permitir executar essas obras de infraestrutura que são muito necessárias. Nós vamos fazer pavimentação, drenagem, calçadas, meio-fio horizontal, enfim, tudo aquilo que é necessário para melhorar a qualidade de vida de quem mais precisa. A licitação está mantida, está de pé, houve um equívoco que a gente já corrigiu”, declarou.

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A governadora disse ainda que trabalha em conjunto com o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para viabilizar as licitações. “Conversei com o conselheiro André Clemente, do Tribunal de Contas, que se comprometeu a colocar isso em votação na semana que vem. Nós vamos acatar todas as recomendações do Tribunal de Contas”, destacou.

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Celina voltou a ressaltar a importância das intervenções para os moradores da região e afirmou que pretende iniciar os trabalhos o mais rápido possível. “Vamos manter essa licitação de pé para iniciar essa obra da forma mais rápida possível, para que você tenha o que precisa, o que você merece”, disse.





