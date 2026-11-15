Calor e umidade favorecem pancadas de chuva no Distrito Federal

Longe de tendência, os problemas resultantes do clima, no sábado (14/11), em Ceilândia se deram de modo localizado. "Climatologicamente, estamos no mês onde os volumes de chuvas são maiores e e esse período de chuva vai até abril. Então, trata-se de pleno período chuvoso. Pegamos a média de 30 anos de dados, usa-se a estatística para determinar justamente isso. Então o combustível essencial para essas chuvas da época são: calor e alto conteúdo de água na atmosfera. São dois elementos básicos, e que estão agindo no DF", explica o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Transcorrer tempestades, ou não, agrupam variáveis específicas de cada área. "Calor e umidade instabilizam a atmosfera, provocando essas pancadas de chuva. Como essa instabilidade, por vezes, é um pouco mais intensa, entra o cenário local. Nem todas as cidades ou nem todos os bairros recebem a chuva da mesma forma", pontua o meteorologista.



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Para os próximos dias, novembro deve seguir trazendo propensão de chuva. "Continua o tempo quente, úmido, e com chance para pancadas de chuva que ocorre principalmente no período da tarde e à noite, justo com as temperaturas mais elevadas. As temperaturas, pela manhã, estão mais baixas, elas começam a subir gradativamente até o meio da tarde, aproximadamente. E a atmosfera vai ali como se tivesse fervendo, vai fervendo até a hora que tudo começa a explodir. São as típica pancadas de verão, como a gente fala. São fatores localizados, mas que em alguns momentos podem ser intensos", conclui Bahia.