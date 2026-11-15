Suspeito de matar companheira a facadas em Santa Maria é preso; veja vídeo

Leandro da Silva Rosa, de 36 anos, é principal suspeito de esfaquear a companheira em Santa Maria - (crédito: Cedido ao Correio)

Imagens divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) mostram o momento em que Leandro da Silva Rosa, de 36 anos, identificado como suspeito do feminicídio ocorrido em Santa Maria, é abordado e preso por policiais dentro de um carro branco. Veja o momento:

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A prisão ocorreu horas depois do crime, registrado na tarde deste domingo (15/11), após equipes do Grupo Tático Operacional 31 (GTOP 31), do 11º Batalhão, localizarem o homem na QS 104, próximo à estação de metrô do Terminal Samambaia.

Leandro é apontado como principal suspeito de matar a companheira, Maria Dilma Leão Alves Morais, de 45 anos, a facadas. Segundo informações, os dois mantinham um relacionamento havia oito anos. De acordo com a PMDF, após o crime, o homem fugiu do local, mas foi encontrado e detido horas depois.

O suspeito já havia sido preso duas vezes por roubo, em 2010 e 2018, em Goiás.

O caso é investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).