Mulher é morta a facadas em Santa Maria neste domingo (15/11)

Uma mulher foi morta a facadas na tarde deste domingo (15/11) em Santa Maria. O feminicído ocorreu na Quadra 206, e o principal suspeito do crime é o atual companheiro da vítima.
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Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o autor do feminícido fugiu do local, mas foi detido horas depois na QS 104 próximo à Estação do Metrô no Terminal Samambaia.
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) também esteve no local e constatou a morte da mulher. Segundo a corporação, ao chegar no local do crime, as equipes se depararam com a vítima que apresentava três perfurações na região das costas. Após os exames preliminares e com o auxílio da regulação médica, foi declarado o óbito no local.
De acordo com o 26º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito do feminicídio é o atual companheiro da vítima e saiu recentemente da prisão.
No Distrito Federal, 20 mulheres foram assassinadas neste ano. Em 16/10, Mayara Staphany Varela de Almeida Souza 30 anos, a 19º vítima foi assassinada pelo ex-companheiro com tiros na cabeça e no peito.
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