Mulher é presa após ataque com 14 golpes de faca no Recanto das Emas

Uma mulher, de 26 anos, foi presa por policiais militares dos 27º Batalhão suspeita de tentativa de homicídio no Recanto das Emas, na noite deste sábado (14/11). Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMDF), após uma desavença em um bar na Quadra 805, a vítima teria sido atingida com 14 golpes de faca.
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O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para socorro e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Regional do Gama (HRG).
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Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTOP 47) e do Rádio Patrulhamento (RP 47), com apoio de monitoramento do Águia 47, iniciaram os patrulhamentos em busca da suspeita, que foi localizada e presa pouco tempo após a agressão.
Durante a prisão, uma faca, apontada como arma do crime, foi apreendida. A mulher foi conduzida à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para registro da ocorrência.