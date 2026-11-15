Mulher é presa após ataque com 14 golpes de faca no Recanto das Emas - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma mulher, de 26 anos, foi presa por policiais militares dos 27º Batalhão suspeita de tentativa de homicídio no Recanto das Emas, na noite deste sábado (14/11). Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMDF), após uma desavença em um bar na Quadra 805, a vítima teria sido atingida com 14 golpes de faca.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para socorro e encaminhou a vítima em estado grave ao Hospital Regional do Gama (HRG).

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Equipes do Grupamento Tático Operacional (GTOP 47) e do Rádio Patrulhamento (RP 47), com apoio de monitoramento do Águia 47, iniciaram os patrulhamentos em busca da suspeita, que foi localizada e presa pouco tempo após a agressão.

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Durante a prisão, uma faca, apontada como arma do crime, foi apreendida. A mulher foi conduzida à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para registro da ocorrência.

