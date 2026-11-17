Operação foi deflagrada nesta terça-feira (17/11) por forças de segurança do Distrito Federal e de Goiás - (crédito: Divulgação /PMGO)

Uma organização criminosa suspeita de realizar furtos a joalherias instaladas em shopping centers em diferentes regiões do país foi alvo da Operação Alcazar, deflagrada na manhã desta terça-feira (17/11). A ação integrada das forças de segurança resultou na prisão de 20 pessoas em cumprimento a mandados judiciais em Brasília e em Santo Antônio do Descoberto (GO). Segundo as investigações, o grupo pode ter atuado em mais de 15 estados brasileiros nos últimos anos, com prejuízo de mais de R$ 30 milhões às empresas vítimas dos crimes.

A operação foi coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF), com participação da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), da Polícia Penal Federal, da Polícia Penal do Distrito Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Também participaram equipes do 17º Comando Regional da Polícia Militar de Goiás (17º CRPM).

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De acordo com as informações da investigação, a organização era especializada em furtar estabelecimentos comerciais de joias. A atuação interestadual do grupo é um dos principais aspectos investigados pelas forças de segurança. Os levantamentos apontam que os suspeitos teriam praticado crimes em pelo menos 15 unidades da Federação, ao longo dos últimos anos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais além das prisões, foram apreendidos diversos aparelhos celulares. Os dispositivos poderão auxiliar na continuidade das investigações, na análise das comunicações entre os integrantes e na identificação de outros possíveis envolvidos no esquema.

A operação contou ainda com equipes do 52º Batalhão da Polícia Militar de Goiás (52º BPM), da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), da Agência Regional de Inteligência (ARI) e da Coordenação de Inteligência (COINT).

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado