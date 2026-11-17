O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) disponibilizou, nesta terça-feira (17/11), 18.035 vagas em cursos de educação profissional e tecnológica para 2027. Do total, 13.316 oportunidades contam com bolsas de 100%, o equivalente a 73,82% da oferta. As vagas abrangem cursos livres, técnicos, graduação, pós-graduação, Jovem Aprendiz e iniciativas voltadas a estudantes do ensino médio.

O anúncio foi feito durante evento no Centro Administrativo Dr. José Roberto Tadros, na SGAN 712/912, com a participação de representantes do setor produtivo. Presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa destacou que a formação oferecida pela instituição pode abrir portas tanto para quem está desempregado quanto para trabalhadores que buscam melhores oportunidades.

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"Nós entregamos para as empresas profissionais qualificados. Muita gente que está desempregada faz um curso e, em seguida, consegue um emprego. E aqueles que estão trabalhando fazem uma qualificação e melhoram o seu rendimento", afirmou. Segundo José Aparecido, além das bolsas integrais, outras 4.719 vagas terão condições especiais de pagamento. Quem realizar a inscrição até 30 de novembro poderá obter 30% de desconto nas mensalidades, com possibilidade de parcelamento sem juros.

O presidente da Fecomércio também ressaltou a importância da formação profissional para quem busca uma oportunidade nas contratações temporárias de fim de ano. "É importante esse trabalhador saber que as empresas vão perguntar qual a qualificação que ele tem. Caso ele não tenha, procure o site do Senac e faça sua inscrição on-line para que, em 2027, tenha qualificação e entre no mercado de trabalho", orientou.

Entre as áreas contempladas, Gestão, Comércio e Moda concentram a maior quantidade de oportunidades, com 9.468 vagas, correspondentes a 52,51% do total. Em seguida aparecem Tecnologia e Economia Criativa, com 3.850 (21,35%); Saúde e Segurança, com 2.013 (11,16%); Gastronomia e Turismo, com 1.629 (9,03%); e Beleza e Cuidado Pessoal, com 1.075 (5,96%).

O dirigente também chamou atenção para a procura por formações ligadas à tecnologia e à inovação, que, segundo ele, costumam ter as vagas preenchidas rapidamente. "Hoje, o mercado de trabalho é tecnológico. Estamos no mundo digital, que exige muita qualificação, e agora tem essa questão da implementação da inteligência artificial", avaliou.

Formação

O diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa, ressaltou que a proposta pedagógica da instituição combina o aprendizado técnico com o desenvolvimento de habilidades comportamentais, como liderança, trabalho em equipe e tomada de decisões. "Há um investimento em tecnologia e equipamentos modernos em todos os segmentos, mas não dá para ser só técnica. Hoje, as pessoas são contratadas pela técnica e desligadas pelo emocional, pelo comportamento", afirmou.

De acordo com o diretor, a estrutura da instituição conta com 31 unidades distribuídas pelo Distrito Federal, além de polos em regiões administrativas mais distantes do Plano Piloto. Entre as localidades citadas estão Planaltina, São Sebastião, Santa Maria, Recanto das Emas e Brazlândia. A distribuição busca facilitar o acesso dos estudantes à formação profissional.

Vitor também destacou o perfil dos alunos atendidos pela instituição. Segundo ele, 65% são mulheres e metade tem até 18 anos. Para o diretor, a presença expressiva de jovens demonstra o interesse pela qualificação como caminho para a autonomia financeira e a entrada no mundo do trabalho.

Além das 13.316 bolsas integrais, a oferta anunciada inclui 4.719 vagas em cursos livres, técnicos, graduação e pós-graduação, com condições especiais de pagamento. Entre os programas específicos, estão 4.075 oportunidades para Jovem Aprendiz, 3.550 no MovEMente — Educação Profissional no Ensino Médio —, 450 no Inclui Senac e 265 em cursos em Contexto de Trabalho. A programação também contempla 4.976 vagas em cursos livres e técnicos, nas modalidades de qualificação profissional e aperfeiçoamento.

Futuro profissional

Entre os estudantes que já aproveitam as oportunidades oferecidas pelo Senac-DF está Lucas Gabriel, de 18 anos, aluno do curso de Serviços Administrativos. Para ele, a formação representa uma porta de entrada para o mercado de trabalho. "Acredito que é uma porta de entrada muito boa. Tem diversas disciplinas, que vão do socioemocional até habilidades que você pode inserir no mercado de trabalho", afirmou.

Maria Estefani, de 18 anos, cursa graduação em Segurança da Informação e participa do programa Jovem Aprendiz na área de Desenvolvimento de Software. "O que mais me impressiona é como eles conseguem trazer a praticidade do dia a dia para as aulas. Uma aula no Senac nunca vai ser só uma aula, vai ser uma aprendizagem para a vida em todos os âmbitos possíveis", disse.

Também aos 18 anos, Ana Beatriz Ferreira Lima participa do programa Jovem Aprendiz em Desenvolvimento de Sistemas. A estudante ressaltou os investimentos em tecnologia e a estrutura oferecida pela Faculdade de Tecnologia e Inovação do Senac. "Este ano, trouxeram um laboratório para as salas de aula e, como sou da área de segurança, trouxeram para nós, alunos, a sala de ataques cibernéticos, onde temos simulações reais", contou.

Jhefane Hillary, de 20 anos, que também estuda Desenvolvimento de Software, considera a formação uma oportunidade para jovens que desejam ampliar os conhecimentos e conquistar espaço profissional. "Eu gostei muito da parte de trabalho em equipe e de aprender muitas coisas na tecnologia que eu não sabia e aprendi aqui no Senac", completou.