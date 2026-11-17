Das 19h às 23h desta sexta-feira (20/11), o Congresso Nacional ganhará cores, símbolos e histórias, além de uma projeção mapeada, como forma de homenagem ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra. A fachada do Palácio do Congresso receberá o tributo como forma de celebração à contribuição da população preta para a construção do país. Faz parte, além disso, da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres no Senado Federal.
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Segundo comunicou o próprio Parlamento, o intuito é dar luz a personagens responsáveis por transformar a história do Brasil. Para isso, reunirá referências visuais inspiradas em matrizes africanas. A empreitada "homenageia personalidades que marcaram a luta pela igualdade racial e pelos direitos das mulheres negras, defenderam os direitos da população negra e dos que deram a vida pela liberdade.
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A exibição propõe ainda reflexões sobre o legado das lideranças ilustradas, além da importância da construção de uma sociedade "cada vez mais justa, diversa e inclusiva". "A homenagem reafirma o compromisso do poder Legislativo com a valorização da memória, da cidadania e do combate ao racismo", anunciou o Congresso.
Confira quais serão os personagens da projeção na fachada do Palácio do Congresso:
- André Rebouças: engenheiro e abolicionista baiano do século 19, projetou obras portuárias e docas no Rio de Janeiro e defendeu a abolição da escravidão acompanhada da democracia rural, com acesso à terra para os libertos;
- Dandara dos Palmares: referência da luta negra contra a escravidão, Dandara é associada à atividade no Quilombo dos Palmares, onde teria atuado na defesa da comunidade ao lado de Zumbi. Sua trajetória representa a resistência e o protagonismo das mulheres negras.
- João Cândido Felisberto: marinheiro gaúcho conhecido como “Almirante Negro”, liderou, em 1910, a Revolta da Chibata, movimento de marinheiros contra os castigos físicos e as condições desumanas na Marinha brasileira. Tornou-se símbolo da luta por dignidade e igualdade racial.
- Esperança Garcia: mulher escravizada no Piauí, escreveu, em 1770, uma petição ao governador denunciando os maus-tratos sofridos por ela e pelos filhos. O documento é considerado o primeiro documento do gênero redigido por uma mulher negra no Brasil. Atualmente, é reconhecida pela OAB como a primeira advogada do Brasil.
- Luiz Gama: nascido livre e vendido como escravizado pelo próprio pai, tornou-se advogado autodidata, poeta e jornalista, e atuou juridicamente na libertação de centenas de pessoas escravizadas. Uma das figuras mais importantes do movimento abolicionista brasileiro, dedicou a vida à luta contra a escravidão e o racismo.
- Maria Felipa de Oliveira: marisqueira, pescadora e liderança popular da Ilha de Itaparica, na Bahia, destacou-se na resistência contra as tropas portuguesas durante as lutas pela Independência do Brasil. Tornou-se símbolo do protagonismo feminino e negro na história nacional.
- Abdias Nascimento: ativista, escritor, artista plástico e político, fundou o Teatro Experimental do Negro e o Museu de Arte Negra. Primeiro senador autodeclarado negro do Brasil, dedicou a vida ao combate ao racismo e à valorização da cultura afro-brasileira.
- Lélia Gonzalez: ativista, antropóloga e filósofa, foi pioneira nos estudos sobre raça, gênero e classe no Brasil. Sua atuação intelectual e política foi fundamental para o fortalecimento do movimento negro e do feminismo negro brasileiro.
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