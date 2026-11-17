PMDF recebe o primeiro blindado canadense Roshel, destinado ao Bope, para reforçar operações táticas no Distrito Federal - (crédito: PM/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu o primeiro de quatro veículos blindados canadenses adquiridos para operações táticas na capital. Do total da encomenda, duas viaturas serão destinadas ao Batalhão de Operações Especiais (Bope) e duas ao Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). O modelo, produzido pela fabricante Roshel, integra um investimento de R$ 17 milhões voltado para o combate ao crime organizado e a preservação da vida dos policiais em ocorrências de extrema complexidade.

A viatura conta com blindagem de nível 4, padrão inédito na história da corporação. Essa proteção balística pesada suporta disparos de fuzis e munições perfurantes, armamentos comumente utilizados por quadrilhas especializadas em ataques a transportes de valores e ações violentas contra instituições financeiras.

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Recursos tecnológicos e proteção avançada

O veículo reúne componentes táticos projetados para dar suporte à equipe em patrulhas e confrontos:

câmeras com sensores térmicos e visão noturna para identificação em ambientes com baixa ou nenhuma luminosidade;

conjunto de rodas com tecnologia run flat, que permite continuar a rodagem mesmo com os pneus perfurados;

espaço interno com capacidade para transportar até dez policiais com armamento e equipamentos completos.

O conjunto mecânico robusto foi dimensionado para operações de desobstrução, permitindo arrastar barricadas de até duas toneladas montadas por criminosos para impedir o avanço das forças de segurança.

Emprego estratégico nas ruas da capital

O Bope e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) utilizarão as viaturas em missões críticas, como resgate de reféns, cumprimento de mandados de alta periculosidade, controle de distúrbios e patrulhamento em regiões conflagradas. A estrutura reforçada garante a integridade dos operadores em cenários nos quais viaturas tradicionais não oferecem cobertura balística necessária.

A corporação prevê a entrega dos outros três blindados até dezembro de 2026. A renovação substitui modelos antigos que acumulavam desgastes e limitações técnicas após anos de serviço em Brasília e regiões administrativas.

Os policiais designados para a condução do blindado passam por capacitação específica, com foco em manobras evasivas, operação do painel eletrônico de bordo e navegação com suporte de visão noturna antes do desembarque das patrulhas.

A aquisição dos modelos Roshel coloca a segurança do Distrito Federal em nível operacional equivalente ao utilizado por forças táticas internacionais em ocorrências de alto risco.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.