Um casal foi preso e mais de R$ 200 mil em anabolizantes, hormônios e medicamentos clandestinos para emagrecimento foram apreendidos em uma central ilegal no Setor de Indústrias do Gama. A ação, batizada de Operação Laboratório Fantasma, foi deflagrada pela Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 14ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal (PCDF) após seis meses de investigações.
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O principal investigado é apontado como um dos maiores importadores e distribuidores clandestinos desse tipo de produto no Distrito Federal. Entre os materiais apreendidos estão anabolizantes como Durateston e oxandrolona, hormônio do crescimento (GH), insulina, peptídeos e tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro).
O que impressionou os investigadores foi a dimensão geográfica da atividade criminosa. O local funcionava como um ponto de abastecimento do mercado clandestino nacional, com encomendas já embaladas e prontas para despacho para diversos estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Goiás.
Origem desconhecida
As apurações revelaram que parte significativa dos produtos era importada da China e do Paraguai, sem qualquer identificação do laboratório fabricante, de sua composição, concentração ou controles sanitários.
Muitos frascos não apresentavam rótulos, impedindo qualquer verificação de procedência pelo consumidor.
A PCDF alerta que o uso de substâncias injetáveis sem procedência — que podem apresentar falhas de esterilidade e conservação — expõe os usuários a reações adversas graves e riscos fatais.
O casal foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (Artigo 273 do Código Penal).
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Darcianne DiogoRepórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018