Três pessoas ficaram feridas após acidente envolvendo motocicleta e carroça - (crédito: Reprodução:CBMDF)

Na noite desta terça-feira, três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo uma moto e uma carroça, na DF-440 (Rota do Cavalo), em Sobradinho. O acidente aconteceu por volta das 19h06.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), haviam dois ocupantes no veículo de tração animal durante o momento do acidente, enquanto na moto, apenas o condutor.

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A corporação informou que, após avaliar todos os envolvidos no acidente, uma das vítimas, que estava na carroça, apresentou traumatismo craniano. Os outros, apenas escoriações pelo corpo. O cavalo não se feriu.

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Os ocupantes dos veículos foram transportados para uma unidade hospitalar próxima ao local do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi acionada e ficou responsável pelo local do acidente.