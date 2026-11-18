Uma residência, localizada na Cidade Estrutural, foi atingida por um incêndio na noite desta terça-feira (17/11). A ocorrência aconteceu na Rua 91, Quadra 92, Conjunto K da região.

O Corpo Militar de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência e utilizou três viaturas para debelar as chamas. Nas imagens da ocorrência, é possível perceber que o fogo se concentrou na sala e no quarto da residência. Por conta da intensidade das chamas, esses cômodos ficaram completamente destruídos.

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Segundo a corporação, as chamas estavam confinadas aos cômodos do imóvel. Com as técnicas empregadas pela corporação, o fogo ficou restrito apenas à casa atingida inicialmente.

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Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio e a perícia foi acionada.