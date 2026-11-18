O ciclista foi encontrado desacordado ao chão - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Um homem de 39 anos foi encontrado inconsciente na EPNB, no Riacho Fundo, após ser atropelado por volta das 21h00 desta terça-feira (17/11). O motorista responsável pela ocorrência não estava no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por pessoas que presenciaram a cena. Segundo a corporação, o homem estava no chão, perto da bicicleta, desacordado.

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O protocolo de trauma foi acionado pelos socorristas. Eles avaliaram uma suspeita de fratura no fêmur, escoriações nos membros superiores e inferiores.

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Após a avaliação da equipe médica, a vítima foi transportada para uma unidade hospitalar da região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local, ficando a segurança e o isolamento da cena sob a responsabilidade da equipe policial.