Ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima e deputada federal, Marina Silva (Rede-SP) foi a vencedora do Prêmio JK, promovido pelo Correio Braziliense, na categoria Gestão Pública. Durante o evento, ela destacou a importância do reconhecimento de profissionais de diferentes áreas para incentivar iniciativas que contribuem para o desenvolvimento de Brasília e do país. Para a parlamentar, premiações como essa dão visibilidade a boas práticas e permitem que experiências bem-sucedidas sejam reproduzidas e adaptadas a outras realidades, além de agradecer pela premiação.

“Primeiro, o reconhecimento do trabalho que é feito por gestores, pesquisadores e pelo pessoal do mundo das artes é algo que faz com que essas pessoas possam servir de referência para outras. Além disso, boas experiências podem ser replicadas, adaptadas e customizadas para outras realidades. Essas premiações dão evidência e abrem oportunidades para que as pessoas desenvolvam ainda mais suas habilidades”, afirmou.

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Marina também falou sobre os avanços do Brasil na agenda ambiental e destacou os mapas do caminho para zerar o desmatamento até 2030 e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Segundo a ministra, o país já possui estratégias estruturadas para alcançar essas metas e tem apresentado resultados positivos na preservação dos biomas.

“Esse mapa do caminho não vai começar do zero. No caso do desmatamento, nós já temos o mapa pronto e os resultados. Neste ano, vamos ter a menor taxa de desmatamento desde o início da série histórica, em 1988”, declarou.

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A ministra citou a redução do desmatamento na Mata Atlântica, na Amazônia e no Cerrado. De acordo com ela, as quedas foram de 61%, 71% e 48%, respectivamente, em comparação com 2022. Sobre a transição energética, Marina afirmou que o Brasil também já conta com diretrizes e instrumentos econômicos para avançar na redução da dependência dos combustíveis fósseis. Ela destacou os planos de transição energética e de transformação ecológica, além da previsão de R$ 350 bilhões em investimentos para viabilizar esse processo.

Ao final, a ministra parabenizou os outros homenageados pelo Prêmio JK e afirmou que o reconhecimento de iniciativas em diferentes áreas contribui para a construção de um novo ciclo de prosperidade para o Brasil.

“Quero parabenizar todos os que foram premiados. Estou muito feliz porque são reconhecimentos em várias áreas e segmentos, e tudo isso vai contribuir para o Brasil e para aquilo que eu chamo de um novo ciclo de prosperidade”, disse.

Marina também comentou as negociações da COP31 e defendeu avanços no financiamento climático, na implementação dos mapas do caminho e no fortalecimento da ciência para orientar as próximas decisões internacionais.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição doPrêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.