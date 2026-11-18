Nesta quarta-feira (18/11), o deputado distrital eleito Múcio Botelho (PSB) destacou a relevância do Prêmio JK como uma iniciativa fundamental para dar visibilidade a quem atua pelo desenvolvimento da capital federal. Presente na cerimônia promovida pelo Correio, ele avaliou que a premiação cumpre um papel estratégico ao valorizar e incentivar os agentes que impulsionam o Distrito Federal.

Ao analisar o estágio de amadurecimento da capital, o deputado eleito pontuou que o município ainda é jovem em comparação ao restante do país, o que exige o reconhecimento de suas lideranças locais.

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"A gente está falando de uma cidade que é uma menina ainda, Brasília, 60 e poucos anos, em comparação com o resto do Brasil, a gente está começando agora a formar nossa identidade e nada mais importante do que homenagear, incentivar quem está tomando a dianteira nesse processo", disse o parlamentar.

Para Botelho, a premiação também ajuda a desmistificar visões limitadas sobre o perfil econômico e cultural da capital. Ele defendeu que o DF possui vocação para o empreendedorismo e conta com renovação em seus quadros.

"Para mostrar que Brasília tem muito mais do que as pessoas acreditam, que aqui é uma terra de criação, de inovação e que tem, sim, gente nova ocupando espaço e garantindo que essa cidade caminhe para o rumo que a gente quer", afirmou.

O distrital parabenizou o jornal pela realização do evento, classificando a participação como uma honra, e manifestou a expectativa de que a iniciativa se consolide cada vez mais nos próximos anos.

Sobre o ambiente da cerimônia, o deputado ressaltou a oportunidade de ampliar o diálogo com diferentes lideranças presentes no evento, destacando o desejo de conhecer os participantes que atuam na região.

Na avaliação dele, a articulação institucional será o eixo central de sua atuação legislativa no atual ciclo político. Ele apontou que a integração entre os diferentes setores é o caminho para atender às demandas da população.

"Eu acho que o meu maior papel nesses próximos quatro anos vai ser fazer pontes entre todo mundo dessa cidade, é o que eu fiz a vida inteira e agora onde a gente está a gente tem mais chance ainda de fazer isso e garantir entrega de verdade para a cidade", destacou o deputado.