Para Eduardo Pedrosa, a realização do evento ganha ainda mais relevância por ser conduzida por uma instituição com forte vínculo histórico com a capital - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (União) destacou, nesta quarta-feira (18/11), o papel do Prêmio JK como uma iniciativa fundamental para dar visibilidade às personalidades que impulsionam o desenvolvimento de Brasília e do Distrito Federal. Durante o evento promovido pelo Correio, o parlamentar apontou que a cerimônia presta um reconhecimento justo a quem atua diariamente em benefício da população local.

“Primeiro, a gente precisa valorizar aquelas pessoas que fazem pela nossa cidade, que constroem um Distrito Federal melhor para todos, que dedicam a vida e sacrificam projetos pessoais, inclusive por isso”, afirmou o deputado.

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Para Pedrosa, a realização do evento ganha ainda mais relevância por ser conduzida por uma instituição com forte vínculo histórico com a capital. Segundo ele, celebrar trajetórias de sucesso e dedicação pública estimula o surgimento de novas lideranças comprometidas com a região.

“Quando a gente vê uma oportunidade como essa promovida aqui pelo Correio Braziliense, com toda a história que tem com a nossa cidade, é muito especial, é uma honra pra gente poder estar aqui participando desse momento e valorizando boas iniciativas até pra gente incentivar outras pessoas também a irem nesse caminho”, disse Pedrosa.

Ao avaliar o encontro, o parlamentar ressaltou a convergência de lideranças e representantes de diferentes segmentos que hoje ocupam posições estratégicas na sociedade brasiliense. De acordo com o distrital, essa articulação fortalece o compromisso coletivo com a gestão e o futuro da capital.

“Eu acho que é uma união muito legal aqui de forças, de pessoas com o propósito de cuidar da cidade, de ajudar Brasília a se tornar um lugar melhor para todos, do Distrito Federal ser um lugar para todo mundo viver melhor, mais seguro, onde tenha mais saúde, mais cuidado com as famílias”, destacou o parlamentar.

Além de celebrar o trabalho de quem já construiu um legado na cidade, Pedrosa enfatizou o impacto prático dessas ações na melhoria da qualidade de vida dos moradores. O deputado reiterou que o apoio institucional a projetos desse porte é essencial para manter viva a cultura de reconhecimento e engajamento cívico no Distrito Federal.

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O parlamentar manifestou sua satisfação em integrar a solenidade e acompanhar de perto a homenagem a figuras que realizaram grandes ações em prol da comunidade brasiliense.

A premiação

Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.



Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.