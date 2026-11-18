A segunda edição do Prêmio JK foi prestigiada por autoridades dos mais diversos espectros. Entre os presente, está o secretário de Segurança Publica do Distrito Federal, Alexandre Patury, que destacou a importância do evento para o reconhecimento dos projetos de pessoas da capital.
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“Faz parte da natureza humana querer ser reconhecido e quando você tem um órgão clássico, um órgão que faz parte de toda a história de Brasília e ele reconhece que você faz diferença aqui no nosso quadradinho, isso é tão importante para quem recebe, é uma relação de gratidão, de pertencimento, de reconhecimento. É um incentivo às boas práticas. Ser expoente do lugar onde você vive é muito importante,é um agradecimento que a gente faz”, ressaltou.
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A premiação
Em 2025, o Correio Braziliense realizou a primeira edição do Prêmio JK – Correio Braziliense 2025, uma homenagem de alto prestígio dedicada a reconhecer personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento, crescimento e construção de Brasília.
Inspirado no legado visionário de Juscelino Kubitschek, o prêmio destaca líderes e iniciativas que impulsionam a inovação, promovem impactos sociais relevantes e fortalecem o papel da capital como centro estratégico do país.
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