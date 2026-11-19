“Era da geração James Brown, não era da geração Beatles.” Foi com essa frase que Genival Oliveira Gonçalves, conhecido como GOG, falou sobre o cenário musical de sua juventude, quando ainda começava a conhecer o hip-hop. Anos depois, sob a alcunha de “o poeta do rap nacional”, o artista conquistou mais um reconhecimento: tornou-se Cidadão Benemérito de Brasília, honraria concedida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a brasileiros que realizam trabalhos de relevante interesse para a população do DF.

Nascido em Sobradinho e criado no Guará, foi nas ruas do Distrito Federal que GOG encontrou uma fonte de inspiração para suas músicas, que abordam temas como desigualdade social, racismo, violência e a vida nas periferias. “Foi na afrobetização que eu pude entender as coisas. Na saída pra dentro, na leitura dos traumas, dos problemas”, analisou o rapper, referindo-se à conscientização sobre questões raciais e sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O cenário musical, marcado pelo rock’n’roll do quarteto britânico The Beatles, também passava por transformações com o pioneirismo de artistas que traduziam a realidade de diferentes gerações. “A gente ligava o rádio e não se alegrava muito. Tocava muito rock’n’roll, que a gente respeitava, mas onde estava a música black?”, questionou.

GOG não apenas contribuiu para o crescimento do movimento hip-hop, como também transformou a vida de jovens das periferias. Um deles é o deputado distrital Max Maciel (PSOL), responsável pela entrega do título. Para o parlamentar, o hip-hop foi um estímulo à leitura e à compreensão da própria realidade. “O GOG explicou o que era Ceilândia no [álbum] Dia a Dia da Periferia. Foi o rap quem me disse que o território onde eu nasci era o Centro de Erradicação de Invasões criado no governo Médici”, pontuou.

Maciel se considera parte de uma geração que procurava entender as letras e descobrir o significado das palavras por meio do rap. “O rap nos ensinou que a palavra tinha poder, que a rima podia ser conhecimento, que a música podia ser uma sala de aula, uma biblioteca, um espaço de formação política e de consciência. E, para muitos de nós, GOG foi um grande professor dessa escola”, afirmou durante o discurso.

Já a produtora Jaque Griô destacou que a atuação de GOG vai muito além das letras e rimas. Ela ressaltou a capacidade do rapper de dialogar, com a mesma propriedade, com as comunidades periféricas e com o Estado.

“Quando ninguém falava nisso, você já fazia uma coisa chamada advocacy. Você articulou, conversando com o Estado, políticas públicas para o hip-hop, para a cultura negra. Eu te admiro demais por isso”, declarou Jaque.

Na sessão solene, GOG também foi homenageado por fundar a Casa GOG, espaço localizado no Guará que oferece atividades voltadas para educação, esporte e cultura, e por criar uma gravadora independente, que ajuda a lançar artistas e a fortalecer o movimento hip-hop.

A entrega do título de Cidadão Benemérito de Brasília a GOG encerrou as atividades da 4ª Semana Distrital do Hip-Hop, promovida anualmente na CLDF. Como diz um trecho de uma das letras do rapper: “Rap nacional é coisa séria, e a periferia de Brasília ganhou ideia, identidade, com gente humilde”.

*Com informações da CLDF