O rapper Genival Oliveira Gonçalves, conhecido nacionalmente como GOG, será homenageado nesta quarta-feira (18/11) com o título de Cidadão Benemérito de Brasília. A cerimônia ocorre a partir das 18h, no Plenário da Câmara Legislativa (CLDF), e reconhece o legado do artista que soma mais de quatro décadas de atuação como um dos principais precursores do hip-hop no país.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nascido em Sobradinho e criado no Guará, GOG ganhou projeção como "O Poeta do Rap Nacional" por letras de forte cunho social, voltadas ao combate ao racismo, à denúncia das desigualdades e ao retrato das periferias. A honraria concedida pela Casa equivale ao título de Cidadão Honorário, mas é reservada exclusivamente a personalidades naturais da capital federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
De iniciativa do deputado Max Maciel (PSOL), a sessão solene também prestará tributo aos griôs do hip-hop — artistas, poetas e guardiões da memória inspirados na tradição da África Ocidental, responsáveis por preservar e repassar os fundamentos da cultura urbana às novas gerações do DF.
Serviço:
- Evento: Sessão solene de entrega do título de Cidadão Benemérito ao rapper GOG e homenagem aos griôs do hip-hop
- Data: Quarta-feira (18), às 18h
- Local: Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
- Transmissão: Ao vivo pela TV Câmara Distrital