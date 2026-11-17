Nascido em Sobradinho e criado no Guará, GOG ganhou projeção como "O Poeta do Rap Nacional" - (crédito: Arquivo)

O rapper Genival Oliveira Gonçalves, conhecido nacionalmente como GOG, será homenageado nesta quarta-feira (18/11) com o título de Cidadão Benemérito de Brasília. A cerimônia ocorre a partir das 18h, no Plenário da Câmara Legislativa (CLDF), e reconhece o legado do artista que soma mais de quatro décadas de atuação como um dos principais precursores do hip-hop no país.

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Nascido em Sobradinho e criado no Guará, GOG ganhou projeção como "O Poeta do Rap Nacional" por letras de forte cunho social, voltadas ao combate ao racismo, à denúncia das desigualdades e ao retrato das periferias. A honraria concedida pela Casa equivale ao título de Cidadão Honorário, mas é reservada exclusivamente a personalidades naturais da capital federal.

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De iniciativa do deputado Max Maciel (PSOL), a sessão solene também prestará tributo aos griôs do hip-hop — artistas, poetas e guardiões da memória inspirados na tradição da África Ocidental, responsáveis por preservar e repassar os fundamentos da cultura urbana às novas gerações do DF.

Serviço:



Evento: Sessão solene de entrega do título de Cidadão Benemérito ao rapper GOG e homenagem aos griôs do hip-hop

Sessão solene de entrega do título de Cidadão Benemérito ao rapper GOG e homenagem aos griôs do hip-hop Data: Quarta-feira (18), às 18h

Quarta-feira (18), às 18h Local: Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) Transmissão: Ao vivo pela TV Câmara Distrital