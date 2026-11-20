Uma criança de 4 anos morreu ao sofrer uma parada cardiorrespiratória no Shopping Conjunto Nacional, na tarde desta sexta-feira (20/11). Militares do Corpo de Bombeiros tentaram, por 50 minutos, reanimar o menino, mas ele não resistiu. A vítima foi identificada como Cristhofer.

O atendimento ocorreu no térreo do shopping, por volta das 17h. Segundo os bombeiros, a criança já estava em parada cardiorrespiratória quando os socorristas chegaram. Um helicóptero da corporação foi acionado para a ocorrência.

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Após os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP), a criança não resistiu.

Nota de pesar

Em nota oficial, o Conjunto Nacional lamentou a morte do menino. Informou que, assim que a ocorrência foi identificada, a equipe de brigadistas do empreendimento foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, contando com o apoio subsequente do Corpo de Bombeiros. "Neste momento de imensa dor, o Conjunto Nacional manifesta sua mais profunda solidariedade aos familiares e amigos, a quem está prestando toda a assistência necessária. O shopping informa que já está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos", destacou.