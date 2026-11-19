O caso do assassinato da médica cardiologista Sabrina Nominato Fernandes, morta em 10 de outubro de 2020, no Lago Sul, área nobre de Brasília, ganhou um novo desdobramento nesta quinta-feira (19/11). Em julgamento, a 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do DF decidiu levar à júri André Reis Villela, então companheiro da vítima.

A sessão começou às 13h30 e terminou pouco depois das 19h30, com o resultado tão aguardado pela família. Os desembargadores avaliaram, na ocasião, o pedido de recurso interposto pela assistência à acusação em nome da família da cardiologista, que pedia o julgamento de André perante o júri popular. Por dois votos a um, o réu enfrentará, no tribunal, os sete jurados do Conselho de Sentença.

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Sabrina morreu dentro de casa, onde convivia com o então marido. Dez meses após a morte, as investigações seguiam em aberto e apontavam para asfixia ou suicídio. A família da médica contratou peritos particulares e um novo laudo refutou a tese de que a mulher teria tirado a própria vida. A presença de DNA de André nas unhas de Sabrina e as lesões constatadas no pescoço do acusado reforçavam a tese de assassinato, apontou a acusação.

“O inquérito foi instaurado em 2020 e, desde então, estamos lutando para provar a culpa do réu. Juntamos provas, além do DNA, de agressões anteriores, inclusive presenciadas por amigos da vítima, a pensão que ele recebia após a morte, o seguro que ele visava. Não levá-lo à júri com tantas provas seria irracional”, destacou a advogada da família de Sabrina, Sofia Gerber.

Provas

Segundo as provas colhidas, no dia do crime, André esperou que Sabrina ingerisse medicação para insônia e a sufocou enquanto ela dormia. Ele saiu para o trabalho e, ao retornar, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), simulando ter encontrado a vítima morta.

Em 2024, a Justiça aceitou a denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília contra André. Ele tornou-se réu em 19 de julho daquele ano. De acordo com a denúncia do Ministério Público do DF, o réu tinha intenção de receber o seguro de vida da esposa, no valor de meio milhão de reais. A Justiça concluiu que o crime foi cometido por motivo torpe, meio cruel e feminicídio.

Segundo a advogada Sofia, a decisão de levar André a júri é uma vitória não só para a família, mas para todas as vítimas de violência doméstica.