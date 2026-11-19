A Polícia Civil do DF prendeu o suspeito de assassinar um jovem de 19 anos com um tiro na cabeça em uma praça do bairro Total Ville, em Santa Maria, e elucidou a motivação do crime. De acordo com as investigações, o autor foi ao ponto de lazer para intervir em uma briga de adolescentes — da qual o filho dele participava — quando atirou erroneamente contra a vítima, identificada como Arthur Ribeiro dos Santos.

Arthur morreu na madrugada de 7 de novembro. À frente do caso, os policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria), identificaram o autor e solicitaram, na Justiça, os mandados de busca e prisão preventiva. As ordens foram deferidas e cumpridas nesta quinta-feira (19/11).

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O autor foi preso na Cidade Ocidental (GO), no Entorno do DF. Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir rumo a uma mata fechada, mas foi cercado e capturado. A polícia apreendeu uma caminhonete Chevrolet S10 usada para fugir da cena do crime.

As investigações revelaram que o crime foi cometido de forma desproporcional. A PCDF esclareceu que o suspeito teria ido ao local para apartar uma briga de adolescentes, entre eles, seu filho. No entanto, atirou na vítima por engano.

