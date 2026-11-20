Uma denúncia anônima resultou na apreensão de 40kg de drogas e na prisão de um casal na noite dessa quinta-feira (19/11). A operação, conduzida pelos policiais militares das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), revelou que os entorpecentes estavam armazenados em uma residência na Estrutural e parte deles seria distribuída para outras regiões do DF e de Águas Lindas (GO).

Por volta das 23h, as equipes iniciaram o monitoramento do veículo suspeito, um Argo branco. O casal havia saído da Estrutural com destino ao município goiano. Os policiais deram ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e acelerou o veículo. Na fuga, jogou parte da droga pela janela.

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No carro, o casal levava quatro tablets de maconha e dois de haxixe. Já na casa, na Estrutural, a polícia encontrou mais drogas. No total, foram apreendidos 38kg de maconha e skunk, o carro branco, quatro celulares e três balanças de precisão.

A ação contou com apoio da Agência Regional de Inteligência (ARI) do 17º Comando Regional da Polícia Militar (17º CRPM/ PMGO). A Polícia Civil investiga o possível vínculo do casal com organização criminosa.

