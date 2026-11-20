Antes de sofrer uma parada cardiorrespiratória e morrer, o menino, de 4 anos, se divertia na atração "Gigantes do Jardim", no shopping Conjunto Nacional. A exposição imersiva e interativa foi instalada no térreo do estabelecimento comercial em 1º de outubro.

O garoto estava acompanhado da avó, da tia e de uma prima de 1 ano. Ele era uma das dezenas de crianças empolgadas com o evento, que explora um jardim bioluminescente na escala dos insetos, com criaturas animatrônicas de até 6 metros e projeções em 360°. A atração durou 45 minutos.

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Segundo apurou o Correio, o garoto passou mal logo após sair da exposição. Dois brigadistas do shopping prestaram os primeiros socorros ainda no térreo do shopping. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h e, de acordo com a corporação, o menino já estava em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas tentaram, por 50 minutos, reanimá-lo, mas ele não resistiu.

Nota de pesar

Em nota oficial, o Conjunto Nacional lamentou a morte do menino. Informou que, assim que a ocorrência foi identificada, a equipe de brigadistas do empreendimento foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, contando com o apoio subsequente do Corpo de Bombeiros. "Neste momento de imensa dor, o Conjunto Nacional manifesta sua mais profunda solidariedade aos familiares e amigos, a quem está prestando toda a assistência necessária. O shopping informa que já está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos", destacou.