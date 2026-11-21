Um homem de 33 anos foi preso na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sol Nascente, após um segurança denunciar agressão e depredação. O caso aconteceu na última quinta-feira (19/11).
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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que foi acionada para averiguar uma ocorrência de agressão e depredação. No local, um vigilante relatou que o suspeito ficou exaltado após ser informado sobre o tempo de espera para o atendimento. Depois de receber a informação, ele “danificou” uma lixeira e uma cadeira.
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Ainda segundo a PMDF, durante a abordagem, o homem desobedeceu as ordens dos policiais, resistindo à imobilização e tentando desferir chutes contra os militares. “Diante da agressividade, foi necessário o uso proporcional da força e de algemas para contê-lo com segurança”, afirmou a polícia.
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Após a imobilização, o homem foi conduzido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele recusou atendimento médico. Em seguida, ele foi encaminhado à 15ª Delegacia com os representantes da unidade de saúde para o registro da ocorrência.
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