O homem foi preso por dano ao patrimônio público, desacato e resistência - (crédito: Reprodução: Internet)

Um homem de 33 anos foi preso na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Sol Nascente, após um segurança denunciar agressão e depredação. O caso aconteceu na última quinta-feira (19/11).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) disse que foi acionada para averiguar uma ocorrência de agressão e depredação. No local, um vigilante relatou que o suspeito ficou exaltado após ser informado sobre o tempo de espera para o atendimento. Depois de receber a informação, ele “danificou” uma lixeira e uma cadeira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também:



Ainda segundo a PMDF, durante a abordagem, o homem desobedeceu as ordens dos policiais, resistindo à imobilização e tentando desferir chutes contra os militares. “Diante da agressividade, foi necessário o uso proporcional da força e de algemas para contê-lo com segurança”, afirmou a polícia.

Leia também:

Após a imobilização, o homem foi conduzido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele recusou atendimento médico. Em seguida, ele foi encaminhado à 15ª Delegacia com os representantes da unidade de saúde para o registro da ocorrência.

Saiba Mais Cidades DF Quatro pessoas ficam feridas após acidente de carro no Noroeste

Quatro pessoas ficam feridas após acidente de carro no Noroeste Cidades DF PMDF resgata mulher vítima de violência doméstica em Samambaia

PMDF resgata mulher vítima de violência doméstica em Samambaia Cidades DF PMDF e Polícia Federal prendem foragida da Justiça do Piauí em Taguatinga



