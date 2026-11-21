A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 23h20 desta sexta-feira (20/11) para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Quadra 302 de Samambaia. Pessoas que estavam nas proximidades chamaram os policiais após ouvirem os pedidos de socorro da vítima.
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Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram um imóvel trancado com corrente e cadeado. No interior da residência, uma mulher pedia ajuda e relatava ter sido agredida pelo companheiro. Para resgatá-la, os policiais precisaram arrombar a porta.
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A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas recusou o encaminhamento ao hospital. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde a ocorrência foi registrada no âmbito da Lei Maria da Penha.
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