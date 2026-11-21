O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde a ocorrência foi registrada no âmbito da Lei Maria da Penha - (crédito: maurenilson)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 23h20 desta sexta-feira (20/11) para atender a uma ocorrência de violência doméstica na Quadra 302 de Samambaia. Pessoas que estavam nas proximidades chamaram os policiais após ouvirem os pedidos de socorro da vítima.

Ao chegarem ao endereço, os militares encontraram um imóvel trancado com corrente e cadeado. No interior da residência, uma mulher pedia ajuda e relatava ter sido agredida pelo companheiro. Para resgatá-la, os policiais precisaram arrombar a porta.

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A vítima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas recusou o encaminhamento ao hospital. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia), onde a ocorrência foi registrada no âmbito da Lei Maria da Penha.