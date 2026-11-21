Até o momento não foram confirmadas as circunstâncas do acidente - (crédito: CBMDF)

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro colidir contra um poste de energia elétrica na madrugada deste sábado (21/11), na SHCNW 307, na região Noroeste. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h34 para atender à ocorrência.

De acordo com os bombeiros, o veículo transportava quatro adultos: três homens e uma mulher. Quando as equipes de emergência chegaram ao local, um dos passageiros já estava fora do automóvel e apresentava apenas escoriações. Ele foi levado por familiares a uma unidade hospitalar.

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Os outros três ocupantes ficaram presos às ferragens. O motorista recebeu atendimento pré-hospitalar e, após avaliação médica, foi transportado por uma Unidade de Resgate do CBMDF para um hospital da região, com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE).

Outro passageiro também foi atendido no local e encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a uma unidade hospitalar particular.

Já a passageira que estava no banco traseiro precisou ser retirada das ferragens com o auxílio de equipamentos e técnicas de desencarceramento. Após avaliação médica, ela foi transportada pelo SAMU para um hospital particular.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram acionadas para as providências cabíveis. Até o momento, não há informações confirmadas sobre as circunstâncias e a dinâmica do acidente.