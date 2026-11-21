Uma mulher foragida da Justiça do Piauí foi presa nesta sexta-feira (20/11), por volta das 14h, na Rodoviária de Taguatinga. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ela era alvo de um mandado de prisão preventiva pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
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A prisão foi resultado de informações de inteligência e diligências integradas que permitiram identificar a localização da foragida. Com base nos dados levantados, equipes da PMDF e do Grupo de Capturas da Polícia Federal no Distrito Federal realizaram o monitoramento e conseguiram localizar e deter a mulher no terminal rodoviário.
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Após a prisão, ela foi encaminhada à 21ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as providências.