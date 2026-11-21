A causa da morte do pequeno Christopher Henrique, 4 anos, continua sendo investigada, informaram familiares ao Correio. A criança faleceu na tarde dessa sexta-feira (20/11), após participar de uma atração infantil no Shopping Conjunto Nacional, na área central de Brasília. Christopher será sepultado neste domingo (22/11).

Nas redes sociais, a mãe publicou um texto em homenagem ao filho. Segundo ela, Christopher ensinou o significado mais profundo do amor. "Eu queria ter tido mais tempo. Mais abraços, mais momentos, mais manhãs ao seu lado, mais oportunidades de ver você crescer, de acompanhar cada conquista sua e de segurar sua mão em cada etapa da vida", escreveu ao compartilhar um retrato ao lado do filho.

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Em entrevista concedida ao Correio, Maria Victoria Morais Lima, 20, tia do menino, contou o que aconteceu na sexta-feira. Christopher é filho de pais separados e, em um intervalo de 15 dias, ficava sob os cuidados do pai. Nesse sábado, a avó paterna buscou o neto na casa da mãe dele, em São Sebastião.

À tarde, a avó e uma tia paterna levaram o garoto ao Conjunto Nacional para brincar. Durante 45 minutos, ele se divertiu na atração "Gigantes do Jardim", no térreo do estabelecimento comercial.











Victoria trabalha como operadora de máquina em uma loja de bordados em outro shopping da área central. Às 17h de sábado, conta, recebeu um telefonema do irmão com a notícia do falecimento do sobrinho. “Não acreditei. Meu coração se partiu, fiquei sem chão e não conseguia aceitar aquela notícia. Pedi um transporte por aplicativo e fui para o Conjunto Nacional. Quando cheguei, o Christopher já havia falecido. Não conseguia acreditar que um menino tão lindo, saudável e inteligente estivesse ali, no chão, sem vida”, lamentou.

O pai de Christopher já estava no local e segurava os filhos nos braços. Do lado, a avó paterna em prantos. Sentada em uma cadeira, a avó materna não se conformava. Já a mãe, profundamente abalada, gritava no térreo em busca de explicações.

Causas

A família negou que a criança tivesse alguma doença. Rebateu também a informação de que ele havia convulsionado ou engasgado antes de sofrer a parada cardiorrespiratória. No Instituto de Medicina Legal (IML), segundo Victoria, a causa da morte não foi confirmada.

“O próprio IML informou que ainda não conseguiu identificar o que realmente aconteceu com o Christopher e diz que o caso continua sob investigação. Portanto, até o momento, não sabemos a causa da morte do nosso pequeno”, afirmou a tia.

Militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local às 17h e tentaram, por 50 minutos, reanimá-lo. O menino morreu no local. Antes disso, o shopping informou, por meio de nota, que a equipe de brigadistas do empreendimento foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros.

A família optou por não divulgar o local e a hora do sepultamento.

Nota

Em nota oficial, o Conjunto Nacional lamentou a morte do menino. Informou que, assim que a ocorrência foi identificada, a equipe de brigadistas do empreendimento foi acionada imediatamente para prestar os primeiros socorros, contando com o apoio subsequente do Corpo de Bombeiros. "Neste momento de imensa dor, o Conjunto Nacional manifesta sua mais profunda solidariedade aos familiares e amigos, a quem está prestando toda a assistência necessária. O shopping informa que já está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o total esclarecimento dos fatos", destacou.